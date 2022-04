Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze paasontbijt-gerechten zijn de grootste boosdoeners als je wilt afvallen

Geverfde eieren, paasbrood en croissants. Het paasontbijt of de Paasbrunch zit vol lekkernijen die niet altijd even gezond zijn. Sommige dikmakers kun je beter vermijden als je wil afvallen of niet wil aankomen. Al kan een keer cheaten natuurlijk geen kwaad.

Nu we volop in de lente zitten en de winterkilo’s nog voor de zomer nog de deur uit moeten, kun je met Pasen beter deze vijf dikmakers laten staan of er minder van eten.

Calorierijke dikmakers van het Paasontbijt:

1. De Chocolade Paashaas (810 kcal)

Een kleine paashaas zit al gauw boordevol calorieën, waarvan veel afkomstig uit suikers. Per 100 gram bevat de chocolade namelijk zo’n 540 kcal. Een kleine paashaas weegt al snel 150 gram of meer. Eet je dus een hele chocoladepaashaas op, dan zit je al aan 810 calorieën.



Wil je toch chocolade eten? Neem dan één chocolade paaseitje. Een eitje melkchocolade-eitje bevat zo’n 45 kcal.

2. Zoete broodjes en croissants tijdens het Paasontbijt (311 kcal)

Ook zoete broodjes zijn echte dikmakers die vol zitten met suikers. Een kaneelbroodje heeft zo’n 311 kcal per stuk. Pecanbroodjes zijn met 269 kcal ook erg hoog in calorieën. Naast de suikers komt dit ook door de noten die veel (gezonde) vetten bevatten. Chocoladebroodjes – ook wel chocoladecroissant genoemd – bevatten al gauw meer dan 300 kcal.

Croissant zijn sowieso een van de bekende dikmakers. Een normale croissant bevat al snel 161 kcal en verzadigd, door de 1 gram vezels per croissant, slecht. Hierdoor eet je er makkelijk meerdere op tijdens het paasontbijt.

3. Pasteitje met ragout (238 kcal)

Ook een pasteitje met ragout geeft je met 0,5 gram vezels niet echt een vol gevoel. Wel bevat het 238 kcal per stuk. Qua suikers valt het gelukkig nog wel mee. Een pasteitje met ragout bevat namelijk maar 1 gram suiker.

4. Paasbrood met spijs en boter (199 kcal)

Een paasbrood met spijs heeft daarentegen bijna veertien keer zoveel suiker. In totaal bevat één sneetje paasbrood zo’n 155 kcal. Besmeer je de stol nog met boter (ongeveer 6 gram), dan kun je er nog eens 44 kcal bij optellen. Niet echt een slimme keuze tijdens het paasontbijt dus.

5. Een glas Sinaasappelsap (110 kcal)

Tussen het ongezonde eten door nog even wat vitamines binnenkrijgen. Een glas sinaasappelsap zit weliswaar boordevol vitamine C, maar ook vol met natuurlijke suikers. Een glas van 250 gram bevat zo’n 22,3 gram suiker.

Hoewel het dus gezond is, zitten er ook nadelen aan een verse jus. In totaal bevat een glas 110 kcal en is dus het niet echt één van de dikmakers, maar wellicht kun je de calorieën op een andere dag – na het paasontbijt – beter gebruiken.

