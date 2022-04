Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meerdere mensen gearresteerd in Zweden nadat rechts-extremist koran wilde verbranden

Het is al dagenlang heel onrustig in Zweden, en dan met name in de stad Norrköping. Gisteren braken voor de vierde opeenvolgende dag rellen uit, waarbij uiteindelijk 25 mensen zijn gearresteerd in die stad. De politie zegt dat de relschoppers agenten aanvielen.

Bij de rellen zijn ook drie mensen geraakt door afgeketste politiekogels, bleek al eerder op de avond gisteren. De politie zegt dat zij die afvuurden als waarschuwingsschoten.

Auto’s in brand gestoken

Niet alleen in Norrköping was het onrustig, ook in Malmö gingen mensen de straat op. Daar vloog bijvoorbeeld een bus in de brand, nadat onbekende daders een brandend voorwerp naar het vliegtuig hadden gegooid. Gelukkig konden de passagiers nog wel uitstappen voordat iemand gewond raakte.

Op de website van de Zweedse krant Aftonbladet zijn foto’s te zien van auto’s die gisteravond in brand werden gestoken in de wijk Rosengård in Malmö.

Ook op social media zijn veel beelden te zien van de rellen. Vuur, chaos met veel mensen, relschoppers die dingen gooien naar de politie: het komt allemaal voorbij. In sommige posts vragen mensen zich af of deze beelden uit Oekraïne komen, maar het gebeurt toch echt in Zweden.



Rellen in Zweden om koranverbranding

Gisteren was dus de vierde dag op rij dat er rellen zijn in Zweden. En elke keer is een door de Deense rechts-extremist Rasmus Paludan georganiseerde bijeenkomst de aanleiding. Op die bijeenkomsten wil hij een koran verbranden. Die aankondiging leidde niet alleen in Malmö en Norrköping tot rellen, maar ook in Örebro, Linköping en Landskrona, waarbij vooral materiële schade werd veroorzaakt.

Tot dusver kwam het alleen donderdag in Malmö daadwerkelijk tot een koranverbranding. De timing van die verbranding is extra pijnlijk, omdat de Ramadan nog steeds bezig is. Dat is een heilige vastenmaand voor moslims, die dit jaar begon op 1 april en loopt tot 1 mei.