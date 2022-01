Dit lichaamsdeel zegt veel over je gezondheid en zelfs hoe groot kans op sterfte is

Je mag er dan nog zo jong uitzien, je ogen liegen nooit, stellen onderzoekers. Het blijkt dat ogen veel meer zeggen dan we wellicht dachten en al helemaal over onze gezondheid. Nieuw onderzoek toont namelijk aan dat je ogen aantonen hoe gezond je daadwerkelijk bent en hoe groot de kans op (vroegtijdige) sterfte is.

Het is je wellicht eens opgevallen dat een arts bij een algemeen onderzoek ook vaak even in de ogen kijkt. Dat is niet voor niks. Verschillende ziektes zijn af te lezen aan de ogen en onze kijkers zeggen veel over de gezondheid. Maar het kan nog nauwkeuriger, blijkt uit Australisch onderzoek dat in de British Journal of Ophthalmology verscheen. De onderzoekers claimen zelfs dat zij de eersten zijn die deze ontdekking deden.

Ogen geven je leeftijd aan

Want wat blijkt? Via de ogen kan men een leeftijd aflezen. Ons netvlies kan onderzoekers namelijk ‘vertellen’ wat onze biologische leeftijd is. Maar, en hier komt de verrassing, dat kan dus ouder zijn dan je daadwerkelijk bent. En dat betekent dat je gezondheid niet op en top in orde is.

Want je biologische leeftijd zegt niks over je geboortedatum. Hoofdonderzoeker dokter Minguang He legt aan CNN uit dat het netvlies veel informatie geeft over onderliggende ziekten en onze algehele gezondheid. De onderzoekers vergeleken 130.000 netvliesfoto’s van deelnemers tussen de 40 en 69 jaar oud met elkaar.

Nauwkeurig onderzoek

Een oudere biologische leeftijd, ofwel oogleeftijd, is gekoppeld aan een hogere kans op overlijden. Hoe groter het verschil is tussen je daadwerkelijke leeftijd en je oogleeftijd, hoe groter de kans op (vroegtijdige) sterfte. Uit het onderzoek bleek dat bij grote verschillen tussen deze leeftijden, zoals drie, vijf of tien jaar, het risico op overlijden 67 procent groter was.

De onderzoekers waren zelf niet in staat om deze nauwkeurige details uit de ogen af te lezen. Daar moest een computer voor aan te pas komen. „We kunnen zien of iemand een kind is versus een oudere volwassene, maar niet of iemand zeventig of tachtig jaar is”, vertelde Dr. Sunir Garg, die hoogleraar en expert is op het gebied van oogheelkunde.

Voorspellen van sterfte

Het komt er dus op neer dat ons netvlies een voorspeller is. „Een hogere leeftijd geregistreerd uit het netvlies, is een verhoogd sterfterisico”, benadrukken de onderzoekers. „De resultaten tonen aan dat de leeftijd van het netvlies een goede graadmeter is voor veroudering.” Weet je trouwens waarom je huid gaat hangen als je ouder wordt? Metro schreef daar eerder een artikel over.

Op de langere termijn kan dit onderzoek een gunstig effect hebben op de samenleving. Want door een gedetailleerde oogtest uit te voeren, wordt er veel duidelijk over iemands gezondheid. „Zo kunnen patiënten op tijd veranderingen toepassen om hun algehele gezondheid te verbeteren”, aldus Garg.