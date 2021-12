Waarom gaat je huid eigenlijk hangen (en wordt-ie droger) als je ouder wordt?

Naarmate we ouder worden, wordt onze huid steeds slapper. Zowel in het gezicht als op het lichaam. Dat komt omdat de elasticiteit van de huid in de loop der jaren afneemt en dat is helemaal geen ramp. Sterker nog, het is een natuurlijk verouderingsproces van de huid en daar krijgen we vroeg of laat allemaal mee te maken. Maar hoe snel dit proces verloopt, heb je voor een groot deel zelf in de hand.

Het verouderingsproces is voor 20 procent afhankelijk van je genen en voor 80 procent afhankelijk van levensstijl en externe factoren. Deze optelsom bepaalt hoe snel de huid – ook op je benen, billen en buik – verslapt.

Verschillende oorzaken

Waar we het vaakst over horen is het verlies van collageen. Het collageenniveau daalt met de leeftijd en zorgt ervoor dat de huid slapper en minder flexibel wordt. Daarnaast verliezen we ook spieren en vet in ons gezicht (net als op andere plekken in het lichaam), dus raken we volume kwijt.

Tevens gaat de botdichtheid en doorbloeding omlaag, waardoor onze huid er minder rooskleurig en levendig uitziet. Een andere oorzaak – waar we niet zo vaak over horen – is het verlies van ceramide. Ceramiden zijn vetzuren die van nature in ons lichaam aanwezig zijn, die de huid beschermen tegen invloeden van buitenaf.

Gezonde voeding tegen huidveroudering

Nu zijn er tal van behandelingen om de huid te verstevigen, maar je kunt ook wat simpele stappen ondernemen om dit te voorkomen. Ten eerste is gezond eten één van de beste manieren om de huid strak en stevig te houden. Denk aan ingrediënten zoals selenium die de huid helpen elastisch te houden. Dit vind je in vis, noten, schaaldieren en graanproducten.

Daarnaast is het belangrijk om voldoende soorten vitaminen binnen te krijgen. Vitamine A (lever, vis, melkproducten), vitamine C (citrusvruchten) en vitamine E (noten en zaden) dragen bij aan een gezond uitziende en stevige huid. Heb je veel last van stress? Vitamine B (uit brood en bonen) is een aanrader. Vermijd daarnaast zoveel mogelijk geraffineerde suikers.

Nog meer tips

Naast gezond eten is voldoende drinken erg belangrijk. Minimaal 2 liter water per dag wordt aangeraden voor het behoud van een goede hydratatie van de huid, zodat deze soepel blijft. Ook te veel zonlicht speelt (uiteraard) een rol bij de veroudering van de huid, dus het is belangrijk om altijd crèmes met SFP te gebruiken om je huid tegen UVB- en UVA-stralen te beschermen.

Andere aanraders zijn: niet roken, zorgen voor voldoende lichaamsbeweging en nachtrust en stress vermijden. Daarnaast is natuurlijk een goede huidverzorging van groot belang in de strijd tegen een slapper wordende huid. Visagist Thijs Willekes zei ooit: „Al koop je dagcrème van het goedkoopste huismerk; smeer alsjeblieft wat op je gezicht.”

Slik je huid strak

Alles wat je op je gezicht kunt smeren, kun je ook innemen via supplementen. Ook dit kan jouw huid helpen tegen veroudering. Zo zijn er capsules met zink, collageentabletten en vitaminen A, C en E voor de bescherming van de huidcellen tegen vrije radicalen.

Dus, weet dat je je huid wel degelijk een handje kunt helpen om het verouderingsproces te vertragen met supplementen en de juiste huidverzorging, maar de mooie resultaten die de meeste beautymerken je beloven, zijn wel erg overdreven. Het meerendeel heb je zelf in de hand met je levensstijl. Just saying.