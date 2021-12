Dé gouden tip voor een goede nachtrust (en waarom die werkt)

Niet in slaap kunnen vallen, midden in de nacht malen over de meest onzinnige dingen. En áls je dan slaapt, doe je dat rusteloos en kom je nooit tot die oh zo heerlijke diepe nachtrust. Allemaal zo extreem frustrerend, dat je er wakker van ligt. Vooral als er weer een werkdag voor de deur staat. Eigenlijk heb je aan één tip genoeg, volgens een arts en psychiater.

Nu kennen we de meeste tips voor een betere nachtrust wel: leg je telefoon weg, zorg dat je kamer naar lavendel ruikt, leg een boekje naast je bed om al je hersenspinsels in te noteren, mediteer enzovoorts. Maar rewind even naar het gedeelte over de telefoon. Leg je die echt weg of ligt ‘ie op je nachtkastje?

Volgens arts en psychiater Ellen Vora is je telefoon fysiek uit je kamer verwijderen de beste oplossing voor een betere nachtrust. „Leg je oplader in een andere kamer, gebruik je telefoon minstens 30 minuten niet meer voordat je gaat slapen, en zorg ervoor dat je kamer een ‘no phone zone’ wordt. Doe het NU.”

Ja, maar…

Hierna volgen de klassieke excuses om het niet te doen, variërend van ‘maar het is mijn wekker’ (koop een ouderwetse wekker), ‘het maakt echt niet uit of ‘ie op mijn kamer ligt, of in de kamer hiernaast’ (heb je ogen? Dan maakt het uit). ‘Het is onhandig’ (nee hoor), ‘maar mijn oplader ligt in mijn kamer’ (Verplaats ‘m..!).

Volgens Vora is er slechts één excuus dat telt en dat is dat je het wil kunnen horen als er ’s nachts een noodoproep binnenkomt. „Leg je telefoon dan op een afstand zodat je ‘m nog wel kan horen overgaan. Zet je telefoon op ‘niet storen’ en selecteer wie je wel eventueel zou mogen storen door ze in te stellen als favourites. Test of je de telefoon hoort op je kamer. Probleem opgelost.

Waarom is een telefoon zo slecht voor de nachtrust?

Ok, de ‘hoe’ krijgen we onze telefoon uit de slaapkamer is opgelost. Maar waarom is dit nou eigenlijk zo belangrijk?

Beloningssysteem

Je raakt verslaafd aan bepaalde elementen van je telefoon. Denk aan Instagram door scrollen, een spelletje dat je graag speelt, of swipen op Tinder. Onze hersenen voelen zich beloond als we hier mee bezig zijn. Voordat je het doorhebt is het twee uur ’s nachts en zit je met vierkante oogjes en kramp in je vingers naar je scherm te kijken. Echt. Dat is niet oké. Als je telefoon in een andere kamer ligt, val je minder snel terug in deze verslavende gewoonte en heb je een beter nachtrust.

Licht

Licht heeft een grote invloed op onze slaapcyclus. Het blauwe licht van ons schermpje zorgt ervoor dat onze hersenen door de war raken en denken dat het daglicht is. Ook al staren we er om 3 uur ’s nachts naar. Jouw hersenen krijgen signaaltjes die je wakker maken. Je kunt dus net zo goed een blik cola opentrekken als je van plan bent om je Instagram te checken omdat je niet kunt slapen.

Stress

Je telefoon is misschien stiekem je beste vriend waardoor je leuk contact kunt houden met mensen, waar je spelletjes op kunt spelen en die je de weg wijst als je ‘m even kwijt bent. Maar een telefoon zorgt ook voor een hoop stress en. Alle notificaties die je op een dag binnenkrijgt, ook al zijn ze voor leuke dingen, leiden af én zorgen voor onrust. Als je ‘m naast je hoofd neerlegt en hij gaat af of licht op (als je het op stil hebt staan), dan schrik je toch wakker. Niet handig voor een goede nachtrust.

Tip voor het slapen

Als je dit ’s avonds (op je telefoon) leest, leg ‘m nu dan maar weg…

