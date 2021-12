Feit of fabel over slapen? Tijdens de drukke decembermaand slapen we slechter

Het internet staat vol met mythes over slapen. In de rubriek Feit of fabel over slapen? duiken we bovenop die mythes om duidelijkheid te scheppen. Met vandaag: ‘Tijdens de drukke decembermaand slapen we slechter.’

Metro sprak met Stephanie Molenaar, slaapdeskundige en auteur van elf verschillende boeken over slaap. „Stress en extra drukte kunnen er inderdaad voor zorgen dat je vóór de feestdagen slechter slaapt. En alcohol, weinig bewegen en zware maaltijden kunnen tijdens de feestdagen zorgen voor slaapgebrek.”

Slechter slapen tijdens de feestdagen

Volgens Molenaar is het vaak de combinatie van stress, gedachten en geleefd worden wat ervoor zorgt dat veel mensen in december slecht slapen. „Naast de vele to do’s voor de feestdagen, willen we het ook allemaal perfect hebben. De deadlines komen steeds dichterbij, en daardoor heb je op alle fronten stress. Dat geeft slaapproblemen, omdat stress en slaap echt niet samengaan.” Dat komt doordat het stresshormoon ervoor zorgt dat het slaaphormoon onderdrukt wordt. Heb je veel stress, dan krijgt jouw lichaam dus weinig kans om in slaap te vallen.

Als advies wil ze daarom meegeven om het perfectionisme los te laten. „Laat perfectie zitten, het gaat om gezelligheid.”

Naast de stress rondom de voorbereidingen van de feestdagen, laat Molenaar weten dat ook de late avonden, grote maaltijden en flessen wijn niet meehelpen. „Alcohol doet je wel inslapen, denk maar aan het bekende slaapmutsje. Je slaapt er echter wel onrustig door, je wordt steeds wakker en boekt weinig kwalitatieve slaapuren.” Tips om hier tijdens de feestdagen beter mee om te gaan, liggen wellicht voor de hand: drink niet te veel alcohol, eet niet te laat en ga niet te laat naar bed.

Ga naar buiten!

Ook het feit dat het in december grijs en grauw is, helpt volgens Molenaar niet mee voor een goede slaapkwaliteit. „Het grauwe weer en het vele binnen zitten zorgen ervoor dat onze biologische klok niet lekker kan functioneren. Het verhoogt ook de somberheid en geeft minder energie. Ga daarom iedere ochtend naar buiten, en zorg extra goed voor jezelf door de dag ‘s avonds rustig af te bouwen en op tijd te gaan slapen.”

Is het toch een late nacht geworden? „Blijf de volgende ochtend niet te lang in bed liggen. Je wilt liever een korte nacht hebben, dan je 24-uursklok ontregelen met steeds uitslapen.”

Wat moet je doen als je niet kunt slapen?

Lig je ‘s avonds in bed en kan je de slaap toch niet vatten? Dan raad Molenaar aam om je to do’s op te schrijven, zodat je er niet langer over blijft piekeren. „Doe dit met pen en papier en een zacht lampje aan. Gebruik je telefoon niet, want dat licht maakt je juist weer wakkerder.”

Als andere opties om te ontspannen stelt Molenaar mediteren, slaapmuziek opzetten of yoga nidra voor. „En plan de volgende avond juist extra rust in. Geen lange Netflix-sessies of nog even online shoppen voordat je gaat slapen, wel ontspanning en op tijd naar bed.”

Conclusie

Slapen we tijdens de decembermaand slechter? Oordeel: als je een stressvolle decembermaand ervaart, dan kan het inderdaad waar zijn.

Door de drukte, stress, zware maaltijden en alcohol die de feestdagen met zich meebrengen, is het zeker mogelijk dat je tijdens de decembermaand slechter slaapt. Echter heb je dit wel zelf in de hand: wil jij er zeker van zijn dat je ook de laatste maand van het jaar als een blok in slaap valt, beperk dan je alcoholinname, tafel niet te zwaar en te laat, en ga op tijd naar bed.