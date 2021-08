Rotweer? Anja bedacht BIRD: een hippe regenjas voor tassen

Het is zomer, of naja… dat zou het moeten zijn. Niemand kan ontkennen dat de zon ons de afgelopen maanden behoorlijk in de steek heeft gelaten. Maar waar we onszelf in de stromende regen aardig droog kunnen houden door middel van paraplu’s, regenjassen of poncho’s, geldt dat vaak niet voor onze tassen. Daar bedacht Anja Fijma een oplossing voor in de vorm van BIRD: een regenjas voor je handtas.

„Voordat ik zo’n acht jaar geleden met dit idee kwam, keek ik altijd wat het weer deed voordat ik besloot welke tas ik mee zou nemen”, vertelt Anja Fijma op een regenachtige dag aan de telefoon. „Als ik mijn mooie suède tas mee naar buiten zou nemen en het regent, is die tas naar de knoppen… Wat nou als ik er iets overheen doe, waarbij je wel de tas kunt zien, maar hem tóch beschermt, was mijn gedachtegang. Het idee voor BIRD was geboren.”

Van grondzeil naar BIRD

Anja Fijma ging aan de slag met een stuk grondzeil en geel wol. „Vraag me niet hoe het er de eerste keer uitzag”, vertelt ze lachend. „Ik heb geen opleiding hierin gedaan. Ik kom meer uit de financiële hoek. Maar als puber heb ik weleens iets in elkaar gedraaid. En het ontwerp is niet echt heel spannend, maar wel enorm praktisch. Iedereen vindt een paraplu heel logisch, maar een bescherming voor je tas had tot dan toe nog niemand aan gedacht. Na dat ontwerp ben ik naar een atelier gegaan om te vragen of iemand het voor mij wilde maken in betere kwaliteit en wat netter. Uiteindelijk had ik drie exemplaren in verschillende maten, waarvan ik merkte dat als ik ze droeg, ik steeds aandacht kreeg op straat.”

Bij het bedenken van BIRD was het voor Fijma dus niet het doel om het product daadwerkelijk op de markt te brengen, maar hoe meer er naar gevraagd werd, hoe meer ze eraan dacht dit wel te doen. „Alleen iets op de markt brengen kun je niet ‘zomaar’ even doen. Ik had twee hobbels te gaan: mensen laten weten dat het bestaat én laten zien dat het heel praktisch is”, vertelt ze. „Eind 2019 dacht ik: ik ga ervoor en we zien wel hoe het loopt. Ik kon me niet voorstellen dat ik de enige was die dit handig vond. Ik besloot patent aan te vragen op mijn ontwerp en vond een investeerder. Vanaf toen ging het als een speer.”

Niet waterdicht, wel kwaliteit

Samen met het atelier Kleermakerscollectief uit Amsterdam maakt Fijma alle ontwerpen, die er niet alleen fashionable uit moeten zien, maar natuurlijk ook echt je tas dienen te beschermen tegen de regen. Fijma: „Overal wordt over nagedacht. Zo mag de stof niet waterdicht zijn, omdat de stof bij vocht aan de buitenkant dan gaat transpireren van binnen en je tas dus alsnog vochtig wordt. De kwaliteit is daarom heel hoogstaand, daarom is het product ook iets duurder. Als je een goede paraplu koopt, doe je daar als het goed is ook jaren mee. Je kunt er inderdaad ook eentje bij de knakenshop kopen, maar dan heb je mazzel als hij vijf regenbuien overleeft. Voor mijn producten geldt dus ook dat je er jaren mee doet en ik ga niet indikken op kwaliteit. Ik vind het heel vervelend als iets met een jaar of twee versleten is.”



‘Tuurlijk een slechte rip-off’

Je zou denken dat Fijma in haar handjes klapt nu het deze zomer geen lekker is. Fijma lacht: „Dat valt wel mee hoor. Ook met mooi weer wordt het verkocht. Het merendeel van de mensen dat nu koopt heeft het een keer gezien en wordt er weer aan herinnerd met rotweer. Het moet gaan landen bij mensen. Of ik bang ben dat mijn concept gejat wordt? Dat risico loop je altijd. Maar als je kwaliteit hetzelfde wilt neerzetten kost dat veel tijd en geld en ga je het niet goedkoper kunnen neerzetten dan dit. Tuurlijk gaan we een keer te maken krijgen met een slechte rip-off, maar of dat heel slecht zal zijn voor mijn merk weet ik niet. Dan heb je namelijk nog steeds een rip-off en niet het originele product met dezelfde kwaliteit.”



Fijma’s ‘tassenregenjassen’ hebben inmiddels al in verschillende bladen gestaan en vinden gretig aftrek bij de liefhebbers van mensen die de look en het kwaliteitsbehoud van hun tas net zo belangrijk vinden als hun eigen look. Zo stonden haar producten (die inmiddels in verschillende kleuren en maten verkocht worden) in de Vogue en in Holland Herald, het blad van de KLM. Op dit moment is BIRD het enige waar Fijma mee bezig is. Haar werk heeft ze opgezegd. „Ik ben van mening dat je focus moet hebben”, legt ze uit. „Als je ander werk erbij blijft doen, werkt het niet. Je schiet van hot naar her, dus mijn focus ligt de komende periode op dit. En ik hoop natuurlijk dat iedere tassenliefhebber uiteindelijk niet meer zonder kan.”