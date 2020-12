Radmilo Soda komt met COVID-19 revalidatieprogramma: ‘We onderschatten het’

Extreem snel buiten adem, niet goed meer kunnen tillen, benauwd tijdens het squatten: ja, corona eist z’n fitheidstol, óók nog maanden daarna. Of langer zelfs. Personal trainer Radmilo Soda helpt met z’n COVID-19 revalidatieprogramma mensen die corona hebben gehad, want dat is hard nodig, stelt hij. Hij gaat voor een gezond Nederland. Of er nog pararellen zijn tussen corona en obesitas? „Ja!”

Tijdens de eerste coronamaanden was hij een van de eerste personal trainers die met een online trainingsprogramma kwam, zodat mensen thuis fit konden blijven, iets wat Metro aan den (thuisb)lijve ondervond.

Flinke coronaklap

Nu komt Radmilo Soda van Soda Bodyfit met een COVID-19 revalidatieprogramma. Want mensen die corona hebben gehad, hebben een flinke klap gekregen en kunnen maanden met restklachten blijven zitten. Hij heeft het met eigen ogen gezien in z’n sportschool. „Klanten die normaal úren kunnen sporten, zijn nu al na 25 minuten helemaal gesloopt. En dat zijn doorgaans topfitte mensen, hoor. Echt niet te geloven wat dit virus doet met je lijf. We onderschatten allemaal hoe heftig het is.”

Tijd voor actie, besloot de in Kroatië geboren personal trainer, die de afgelopen jaren een echte BN/PT’er (Bekende Nederlander / Personal Trainer) is geworden, onder meer door zijn bijdragen in het programma Obese, waar hij mensen met extreem overgewicht weer een stuk leven teruggaf. Nu ligt zijn focus op mensen die corona hebben gehad.

COVID-19 kennis doorgeven

„Wij moeten er als maatschappij voor zorgen dat deze mensen weer fit worden. Het is heel gemakkelijk om met die restklachten op de bank te blijven zitten, maar je kunt er ook iets mee doen, waardoor we straks weer een gezond land krijgen. Ook goed voor de economie trouwens.” Hij komt nu met een speciaal trainingsprogramma, dat hij op maat maakt. Voor zijn (nieuwe) klanten in Amsterdam, maar ook voor andere personal trainers en sportscholen door heel het land die hiermee aan de gang willen. „Ze kunnen me gewoon bellen, ik deel mijn kennis met iedereen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Want kennis over het menselijk lichaam en de juiste fitness-oefeningen (en ook voeding) heeft Soda de afgelopen decennia flink opgebouwd. Evenals een grote liefde voor mensen en hij wordt bijna een beetje emotioneel als hij het over zijn klanten heeft. „Ik ben gewoon zo blij dat ik dit voor mensen kan doen.” Hij betekent dan ook vaak een wereld van verschil voor mensen. Bij zijn Obese-sporters, die hij voor het televisieprogramma maandenlang begeleidde, en nu ook voor zijn ‘COVID-klanten’. Of er parallellen zijn? „Beiden moeten weer vanaf het begin beginnen. De conditie is nul.”

Soda heeft zelf overigens geen corona gehad, maar liet zich al wel „een stuk of zeven keer” testen, onder meer voor tv-opnames. „Er trainen veel artsen en andere mensen in de zorg bij mij, dus ik neem altijd het zekere voor het onzekere.”

Meten is weten, daarna zweten

Hij begint altijd met een uitgebreide intake, waarna van alles wordt gemeten. Onder meer de longcapaciteit, want die is na corona vaak flink aangetast. Verder kijkt hij per persoon wat werkt en de trainingen worden gegeven op basis van niveau. Één onderdeel staat bij hem op nummer 1 en is vaste Soda-prik. „Benen, benen, benen!” De energieke trainer wil het wel van de daken schreeuwen, of in ieder geval door de telefoon. Die benen zijn cruciaal en daarop ligt dan ook de focus in het COVID-19 revalidatieprogramma. „Je dijbenen zijn je grootste aggregaat van je lichaam, de grootste doorbloeding gaat vanuit je hart naar je benen en weer terug en zeker als je corona hebt gehad is het van groot belang dat dit weer goed werkt.” Dus „alles” met die dijbenen is goed, van squat tot lunge en zijstap. „Kun je ook thuis doen. Of pak die trap en neem een paar treden tegelijk. Je hele systeem begint zo weer te werken, en daar gaat het om.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Boost

In zijn eigen praktijk, z’n sportschool, heeft hij gezien dat mensen na zo’n acht weken weer de oude beginnen te worden en „het gevoel weer op gang komt. En dan begint het proces om topfit te worden.” Kan hij uiteraard ook bij helpen, maar de focus ligt nu even op de revalidatie-boost. „Daarmee breng ik de mensen weer in beweging.”

Of zijn COVID-19 revalidatieprogramma ten slotte ook écht een programma zou kunnen zijn à la Obese, met corona voor en corona? De personal trainer begint te lachen, maar ziet het eigenlijk best wel zitten. „Ik zie het al helemaal voor me, ik hoop dat de media het oppakt. Ik ben er helemaal bij.”

Trainingen Soda

Deelnemers kunnen in kleine groepen van maximaal vier personen werken aan hun herstel. Het programma duurt acht weken. De trainingen starten volgende maand en worden gegeven op dinsdagen en zaterdagen aan het begin van de middag. „Dan hebben mensen nog de meeste energie.”