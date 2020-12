Netflix verwijdert weer hitseries als Gossip Girl, ‘Joe Biden dóe iets!’

Netflix verwijdert weer hitseries als Gossip Girl, ‘Joe Biden d贸e iets!’

Slecht nieuws voor fans van bekende en veel bekeken series: Netflix gaat er deze maand weer een aantal verwijderen.

De streamingdienst meldt in een zogeheten ‘verdwijnsein’ dat het doek valt voor de titels How I Met Your Mother, Gossip Girl, The Big Bang Theory en The Fresh Prince of Bel-Air. In november was dat al het geval voor de Lord of the Rings-reeks, The Dark Knight en meer films.

Geen licenties meer voor Netflix

Niet omdat Netflix je de series niet gunt, maar omdat ze niet meer gestreamd mogen worden: 鈥濶etflix schaft licenties voor series en films aan bij studio’s in de hele wereld. We proberen de titels die je wilt kijken te behouden, maar soms verdwijnen ze van vanwege licentieovereenkomsten.” De vandaag aangegeven titels worden op 30 en 31 december verwijderd uit het aanbod in Nederland.



can't believe fresh prince is being taken off of netflix馃槶馃槶 — Jahv (@jahvinex) December 2, 2020

Ook bekende films zijn binnenkort niet meer te zien. Je moet er snel bij zijn wil je nog even kunnen genieten van de Oscar-winnende film Moonlight, Bridget Jones鈥檚 Baby en Trolls (allemaal uit 2016).

Misschien op het laatste moment…

Netflix vindt het belangrijk om te vermelden dat te allen tijde kan worden besloten om films en series alsnog in het aanbod te houden. Het is al eerder voorgekomen dat op het laatste moment alsnog wordt besloten de rechten voor een titel te verlengen, waardoor de film of series uiteindelijk niet van de streamingdienst verdwijnt.

Het nieuws rond het ‘stoppen’ met Gossip Girl, de dramaserie over tieners in de bovenklasse van New York, sijpelde een week geleden al door. Een drama ook voor de doorgewinterde Gossip Girl-fans. Of beter: diepdiepdieptragisch. 鈥濰et voelt alsof ik doodga”, is een veelzeggende Twitter-reactie van een jonge aanbidster. Er kwamen veel meer reacties.



netflix is removing gossip girl in dec and i –

i feel like i鈥檓 dying — sam. (@sammiiiiiiee) November 29, 2020

Een grappige reactie is van Grace, die de volgende president van de Verenigde Staten bij het voor haar zo slechte nieuws betrekt.



what is joe biden鈥檚 plan to keep gossip girl on netflix — grace (@bIairswaldofs) November 24, 2020

Nog een fan gooit het tot slot maar op het jaar 2020. Het verdwijnen van Gossip Girl past helemaal bij dit jaar, vindt Raquel.



The fact that Gossip Girl is leaving Netflix at the end of the year is such a 2020 move. pic.twitter.com/3FDisY8qeC — Raquel (@raquel2e) November 24, 2020

Het volledige ‘verdwijnsein’ voor december van Netflix vind je hier.

