Eindelijk: olijfolie wordt weer betaalbaarder dankzij betere oogsten

Liefhebbers van olijfolie opgelet! De prijzen in de supermarkt lijken eindelijk te dalen. De oorzaak? Een veelbelovende olijvenoogst in Spanje en Griekenland, na de tegenvallende resultaten van vorig jaar. Spanje, de grootste olijfolieproducent ter wereld, verwacht dit jaar bijna 1,3 miljoen ton olijven te oogsten, een indrukwekkende stijging van 48 procent.

Ook Griekenland ziet de productie groeien, van 150.000 ton naar 230.000 ton.

Olijfolie goedkoper

Het gaat zelfs zo goed met de productie dat, hoewel het in Italië juist wat minder gaat, de verbeterde oogsten in Spanje en Griekenland nú al zorgen voor prijsverlagingen. Duitse supermarkten, waaronder discounter Aldi, hebben hun olijfolie prijzen al aangepast. Zo zakte de prijs van standaard olijfolie van 8,99 naar 6,79 euro en die van biologische varianten van 9,99 naar 6,95 euro. Andere Duitse ketens volgden snel.

Ook in Nederland zal de consument waarschijnlijk binnenkort prijsdalingen zien. Vorig jaar schoten de olijfolieprijzen nog omhoog door schaarste, maar nu lijkt er weer ruimte voor betaalbare flessen in de schappen.

Fraude

En dat werd tijd ook, want er ligt de laatste tijd steeds meer ‘neppe’ extra vierge olijfolie in de schappen. In het eerste kwartaal van dit jaar telde de EU een recordaantal gevallen van zogenaamde ‘olijfolie-fraude’.

De fraude heeft alles te maken met de olijfolie-opbrengst, die al twee jaar op rij de helft is van wat het zou moeten zijn. „Met name in Spanje, dat verantwoordelijk is voor de helft van de wereldafzet. Dan schieten de prijzen omhoog en wordt er misbruik van gemaakt”, vertelde olijfolie-sommelier Wilma van Grinsven-Padberg eerder dit jaar op NPO Radio 1.

Wordt er dan niet gecontroleerd? „Ieder land is verantwoordelijk voor de controle, maar omdat je er niet dood aan gaat, houdt ieder land zich aan de wettelijke eisen voor de controles.”

