Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Fastfood te duur en te ongezond? McDonald’s lijdt onder omzetverlies

Al sinds 1955 gaan mensen naar McDonald’s toe voor een maaltijd die vaak bestaat uit een hamburger, friet en een milkshake. Maar de populariteit van de grote gele M lijkt minder te worden. Het bedrijf heeft namelijk te maken met flinke omzetverlies.

McDonald’s verdiende het afgelopen kwartaal 1,5 procent minder dan een jaar eerder. Dat is het slechtste resultaat sinds het begin van de coronacrisis een aantal jaar geleden. De voornaamste reden dat klanten niet meer komen: ze vinden het te duur.

Big Mac was ooit 45 cent

De Big Mac is het boegbeeld van de fastfood-wereld. In de jaren ’60 legde je er 45 dollarcent voor neer. In de jaren 80 was dat 1,60 dollar of 2,59 dollar als je er een menu van maakte. De prijs is altijd blijven stijgen. In de jaren ’10 moest je er al 4,19 dollar voor neerleggen. Tegenwoordig betaal je ruim 5 dollar voor de wereldberoemde burger. Klanten lijken dat toch echt te duur te vinden en gaan daarom op zoek naar alternatieven.

Sommige mensen zijn erg fan van de Big Mac. Een Amerikaan at er 34.000, schreef Metro eerder.

In landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk viel de verkoop erg tegen het afgelopen kwartaal. In China en het Midden Oosten was het omzetverlies nog forser. Dit komt omdat sommige mensen daar de fastfoodketen boycotten vanwege vermeende banden met Israël.

McDonald’s past niet in gezond leven

Dan is er ook nog een andere ontwikkeling: mensen zijn zich steeds bewuster van een gezonde levensstijl. Daar passen fastfoodketens niet tussen. De fastfoodketen probeert daarop in te springen door salades en kipproducten op de menukaart te zetten. Maar toch blijven mensen het associëren met ongezond eten. Influencers roepen hun volgers op om ver weg te blijven van de burgers en frietjes.

@timbiohacker McDonalds is NOT real food! Give me a 🙌 if you agree. According to The Independent McDonald’s uses a range of 78 different additives and only 13 of its products such as tea, fruit bag and carrot sticks do not contain E-numbers.🤮 As if that’s not bad enough, 80% of their food is contaminated with hormone-disrupting phthalates. Luckily, the McDonalds Corporation has seen a major downturn in revenue in recent years thanks to the global awakening regarding the dangers of toxic frankenfoods. Let’s keep it going! Tag a friend who needs to see this. Tim #timbiohacker #timbiohackertips #mcdonalds #harmfulingredients #seedoil #processedfood #harmfulingredients ♬ original sound – Tim Gray

De clown die dient als mascotte van de keten zal geen lach meer op zijn gezicht hebben. Want in veel opzichten hebben ze pech. De slechte cijfers zullen voor een deel ook komen door de E. coli-uitbraak de afgelopen weken in de Verenigde Staten. Een klant kwam te overlijden en 75 werden er ziek. De Quarter Pounder-burgers gingen daarom tijdelijk uit de verkoop bij meerdere vestigingen.

Goedkopere menu’s moeten de keten redden

Toch proberen ze in hun thuisland – de VS – de redding in te zetten. Ze hebben daar een speciaal 5 dollarmenu gelanceerd, om gasten te laten zien dat het allemaal nog betaalbaar is. Dit blijven ze tot in december doen. Topman Chris Kempczinski zegt dat de focus blijft liggen op betaalbaarheid, nu consumenten prijsbewust blijven kijken naar hun eten.

Onlangs haalde McDonald’s alle kranten wereldwijd. Ze hadden namelijk een bekende medewerker: presidentskandidaat Donald Trump. Hij werkte in de keuken en in de drive-thru. Of dat goede reclame was voor het bedrijf, is natuurlijk de grote vraag.

McDonald’s probeert te innoveren. Maar dat verloopt niet altijd even soepel. Onlangs hebben ze een AI-medewerker ontslagen, omdat het toch niet zo soepel verliep, schreef Metro.

Vorige Volgende

Reacties