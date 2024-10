Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tutoyeren is uit de mode: we spreken elkaar steeds minder vaak aan met ‘u’

Spreek jij mensen aan met ‘u’? Dan ben je een van de weinigen. Die aanspreekvorm wordt steeds minder gebruikt en wordt zelfs gezien als ouderwets.

Vroeger was het vreemd als je een ouder iemand met ‘jij’ of ‘je’ aansprak. Tegenwoordig is het heel normaal. Er wordt steeds meer getutoyeerd. Etiquette-expert Anne-Marie van Leggelo duidt de trend in De Telegraaf. „Vroeger golden er duidelijke regels voor het aanspreken van ouderen of leidinggevenden, maar nu gaat het meer op gevoel.”

Steeds minder ‘u’ in reclame-uitingen

Tutoyeren gebeurt niet alleen onderling, ook bedrijven doen het steeds vaker. Op reclameborden prijken geregeld teksten waarin de klant met ‘je’ of ‘jij’ wordt aangesproken. „De doelgroep van een gemiddeld bedrijf communiceert onderling ook met ’je’ en ’jij’. Dus als klanten een website bezoeken of een mail lezen, voelen ze zich veel eerder aangesproken als ook daar op die manier wordt gesproken.”

Voor veel ouderen is het anno nu een compliment wanneer ze zo worden aangesproken, weten bedrijven. „Zo’n keuze is echt onderdeel van de strategie van een bedrijf. Wat willen we uitstralen naar de klant? ’Jij’ gebruiken oogt verfrissend, terwijl ’u’ steeds meer als formeel en oubollig wordt gezien.”

‘We kennen bijna geen hiërarchie meer’

Ook zijn we elkaar meer gaan zien als gelijken, merkt neerlandicus Wouter van Wingerden op in de krant. „We kennen bijvoorbeeld bijna geen hiërarchie op de werkvloer. Niemand is belangrijker of staat hoger dan de rest. Het woordje ’u’ hoor je – in ieder geval tussen collega’s onderling – eigenlijk nooit meer.”

Dat jongeren steeds meer gebruikmaken van de Engelse taal speelt ook mee (dat moet ook wel als je in de grote stad woont, schreef Metro eerder). In de Engelse taal is maar één aanspreekvorm: ‘you’. Om die reden gebruiken ze de Nederlandse variant veelvuldig in het dagelijks leven. Iets wat (groot)ouders overnemen van hun (klein)kinderen.

Sommige kinderen wordt juist aangeleerd om de oudere medemens met ‘u’ aan te spreken. In enkele gevallen (je ziet het tegenwoordig steeds minder) moeten ze zelfs hun ouders zo aanspreken. Dit gebeurt vooral in grote protestantse gezinnen.

