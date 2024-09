Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

’Jongeren moeten door woningnood grote levensgebeurtenissen uitstellen’

Door de woningnood stelt meer dan de helft van de starters belangrijke levensgebeurtenissen zoals samenwonen, trouwen of kinderen krijgen uit, meldt ING in een rapport over de huizenmarkt.

Ongeveer 49 procent stelt het krijgen van kinderen minstens twee tot drie jaar of langer uit. Ook zegt 66 procent van de thuiswonende starters graag uit huis te willen maar dat niet te kunnen. Daarnaast stelt 75 procent dat het onontkoombaar is dat beide partners blijven werken als er eenmaal een woning is gekocht.

„Dat jongeren levensgebeurtenissen uitstellen door de woningnood, heeft grote impact op hun leven, maar ook op de maatschappij. Denk aan later samenwonen, later kinderen en moeilijker van baan kunnen wisselen. Naast het gegeven dat het moeilijk is om een woning te bemachtigen speelt mogelijk ook mee dat beide inkomens nodig zijn waardoor de animo voor kinderen mogelijk ook wordt geremd”, aldus ING.

Machteloos en gefrustreerd

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat twee derde van de starters die levensgebeurtenissen hebben moeten uitstellen zich hierdoor machteloos en gefrustreerd voelt. „Slechts 2 procent ervaart hier geen negatieve emoties bij”, stelt de bank.

Dat jongeren moeilijk een geschikte koopwoning kunnen vinden is al jaren een probleem, hoewel het de laatste maanden wel is verergerd. Toch eisen potentiële kopers dat een woning minstens drie slaapkamers heeft, in een veilige buurt ligt en dicht bij werk is gelegen. Het liefst heeft de woning ook een buitenruimte zoals een balkon of een tuin. Bijna een kwart zou een tiny house eventueel overwegen, maar ruim de helft (60 procent) ziet dit niet zitten. Ook het delen van een woning zien ze niet zitten.

