Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Indonesië beboet palmoliebedrijven voor 282 miljoen euro

Indonesië gaat palmoliebedrijven die in bosgebieden actief zijn boetes opleggen van in totaal 4,8 biljoen roepia (ongeveer 282 miljoen euro). Dat meldt het Indonesische ministerie van Maritieme Zaken en Investeringen, dat tot nu toe voor meer dan 475 miljard roepia (28 miljoen euro) aan boetes heeft uitgedeeld.

Indonesië zei vorige maand dat het zo’n 200.000 hectare aan oliepalmplantages had geïdentificeerd in gebieden die zijn aangewezen als bos, en dat deze naar verwachting zullen worden teruggegeven aan de staat om weer in bos te worden omgezet.

Indonesië is ‘s werelds grootste producent en exporteur van palmolie.

ANP

Reacties