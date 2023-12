Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dodental van aardbeving China loopt op richting 150

Het aantal doden door de zware aardbeving van maandag in het noordwesten van China is gestegen tot 144, meldt het officiële persbureau Xinhua. Er worden nog drie mensen vermist in de provincie Qinghai.

Het epicentrum van de beving lag in het district Jishishan, in de provincie Gansu, waar 113 mensen om het leven kwamen. Honderden mensen raakten gewond. Het was de zwaarste aardbeving in China in negen jaar. De afgelegen regio wordt beschouwd als een van de armste in China.

ANP

