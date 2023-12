Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Feyenoord in achtste finales KNVB-beker tegen PSV of Twente

Feyenoord neemt het in de achtste finales van het toernooi om de KNVB-beker op tegen PSV of FC Twente. Dat is door loting in het Philips-stadion bepaald. PSV en FC Twente zouden daar tegen elkaar spelen, maar die wedstrijd kon niet doorgaan. Het veld was door hevige regenval onbespeelbaar.

De achtste finales zijn op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 januari. PSV en FC Twente spelen hun duel uit de tweede ronde op een van die dagen. De achtste finale tussen Feyenoord en PSV of FC Twente is een week later. De precieze speeldata worden nog bekendgemaakt.

De loting voor de achtste finales leverde de volgende wedstrijden op: Hercules – SC Cambuur, Feyenoord – PSV of FC Twente, AZ – Quick Boys, Excelsior Maassluis – ADO Den Haag, Vitesse – AFC, NEC – Go Ahead Eagles, Almere City FC – Fortuna Sittard, Excelsior – FC Groningen.

ANP

Vorige Volgende

Reacties