Vrouw die Marc-Marie Huijbregts sloeg meldt zich ‘huilend’ bij politie

De vrouw die Marc-Marie Huijbregts eerder deze maand aanviel toen hij op de fiets door de binnenstad van Amsterdam reed, heeft zich gemeld bij de politie. Dat vertelt de cabaretier in zijn nieuwe podcast, die hij samen met Aaf Brandt Corstius maakt.

Hoewel de vrouw in kwestie zich nog diezelfde avond meldde op het politiebureau, is de komiek pas onlangs op de hoogte gesteld. „Eerst moest heel het onderzoek worden afgerond, maar die had zich dus huilend op de balie geworpen, had spijt en vond het verschrikkelijk”, aldus Huijbregts in de podcast.

Ander verhaal

De cabaretier beklemtoont dat de vrouw de zaak anders geschetst heeft dan hoe hij het heeft ervaren. „Volgens haar heb ik gezegd ‘trut’ en toen heeft ze mij een klap gegeven. Maar dat is niet waar. Zij kwam uit de auto – ze was meteen als een stier – en toen kwam ze meteen op me af”, vertelt hij.

Eerder legde de cabaretier in een video op Instagram uit hoe het voorval volgens hem was verlopen. Hij fietste over de Herengracht en probeerde een langzaam rijdende auto te passeren. „Maar die stuurde juist mijn kant op en toen belde ik”, legt hij uit. Vervolgens stapte een vrouw uit en begon ze hem te slaan. Ook werd hij uitgescholden, vertelt hij. „Op een gegeven moment stapt ook de man uit en zeg ik ‘zijn jullie dronken of zo? Want dit is niet normaal’.” Volgens hem was het om 11.00 uur ‘s ochtends, maar „als je echt problemen hebt, ben je om 11.00 uur natuurlijk wel dronken. Zij waren gewoon knettergek.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Huijbregts wil vrouw niet meer zien

Huijbregts deed aangifte van het incident. De politie bood nog aan of de cabaretier een gesprek wil hebben met de vrouw, maar hij heeft aangegeven dat hij „nooit meer wil zien.”

Huijbregts kreeg op social media veel steun. Via twitter liet hij eerder weten dat het goed met hem gaat en bedankte hij iedereen voor de steunbetuigingen.