Pilot tegen busjes-ellende en vuile lucht: pakketjes per transportfiets

Busje scheef op de stoep. Bus met pakketjes kan niet anders dan midden op de weg stoppen en de hele boel te blokkeren. Busje hier, busje daar, heel veel busjes vooral. Maar: dat pakketjes bezorgen kan ook anders.

Ach, die pakketbezorgers kunnen er ook niets aan doen. ‘Wij’ bestellen massaal online – zeker in deze thuiswerktijd – en verwachten die bezorger binnen 24 uur op de stoep. We moeten eigenlijk niet klagen. Toch is in Nijmegen deze week een pilot gestart met een nieuw type elektrische fiets. De belangrijkste reden is echter niet de busjes-ellende, maar het emissievrij bezorgen van pakketten in de binnenstad.

Na september mogelijk ook elders pakketjes per transportfiets

De pilot, die tot september loopt, is van het Nederlandse bedrijf Fulpra en PostNL. De fiets, zo willen deze initiatiefnemers, moet inzicht geven in het functioneren van de speciaal voor dit doel ontwikkelde transportfiets en de stadslogistiek per fiets. De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Nijmegen, die werkt aan een emissievrije binnenstad. De ontwikkeling en de bouw zijn mede gefinancierd door de Provincie Gelderland, dat er 100.000 euro voor vrij maakte. Na evaluatie van de pilot besluit PostNL of de bezorging per transportfiets in Nijmegen voortgezet wordt en of het nieuwe concept voor stadsdistributie ook toepasbaar is in andere binnensteden.

Geen fijnstof, geen verkeersopstoppingen

Nijmegen is één van de steden die de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek heeft ondertekend. De betrokken steden streven naar een emissievrije levering in de stadskernen in 2025. Daarmee loopt Nijmegen vooruit op de Europese wetgeving die ervan uitgaat dat er in 2050 alleen nog maar emissievrije voertuigen de stad in mogen. Doel is de emissie van CO2 en fijnstof tot nul te reduceren en het aantal verkeersopstoppingen zo laag mogelijk te krijgen.

„We hebben de ambitie om uiterlijk in 2030 alle pakketten en brieven in de Benelux in de last mile (laatste stuk van de transport naar de klant, red.) uitstootvrij te bezorgen”, zegt Marije Hakkert, logistiek ontwerper bij PostNL. „Daarom onderzoeken we de inzet van diverse kleine elektrische voertuigen. Die zijn niet alleen emissievrij, maar voorkomen ook verkeersopstoppingen, omdat ze veel smaller zijn dan de traditionele pakketbussen.”

Driewielig voertuig

De transportfiets is een apart geval, die je niet eerder in het straatbeeld hebt gezien. Niels Markvoort, directeur van Fulpra zegt over het elektrische, driewielige voertuig: „Achter op de fiets is een gesloten kast gemonteerd met een totale laadruimte van 2,6 kubieke meter. Daarin passen precies twee standaard rolcontainers van PostNL, die met behulp van oprijgoten eenvoudig geladen en gelost kunnen worden. De fietsen hebben een elektrisch vermogen van zo’n 1.000 W, hetgeen ongeveer vier keer zoveel is als het vermogen van een normale, elektrische fiets. Ze zijn 1 meter breed, hebben een maximum snelheid van 25 kilometer per uur en een actieradius van ongeveer 70 kilometer.”

De transportfietsen zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Voor de fiets is geen helm of rijbewijs nodig en de fiets mag gewoon op het fietspad rijden. De gemeente Nijmegen heeft het mogelijk gemaakt dat de fietsen ook kunnen leveren in straten waar normaal niet gefietst mag worden.

Robot in de wijk

Vorig jaar september was er ook al pakketjesnieuws. Metro bekeek toen in Oisterwijk een prototype van een zelfrijdende pakketrobot. Daar is sindsdien weinig meer van vernomen, omdat in Nederland de wetgeving nog moet worden aangepast om robots zonder mens erbij zomaar door de straten te laten rijden. Bovendien wordt de robot in eerste instantie vooral in Noorwegen getest.

