Vrees om levensgevaarlijke online ‘Momo-challenge’

Een geschminkte man onder de naam Jonathan Galindo, zou het nieuwe gezicht zijn van de beruchte en gevaarlijke Momo-challenge. Deze online uitdaging zou jongeren zelfs aanzetten tot zelfmoord.

De Metro-redactie ontving deze week een e-mail met een verontrustende tekst. Een ongeruste ‘familie uit Urk’, die verder anoniem wenst te blijven, wees op het gerucht dat de Momo-challenge zich via Instagram in hoog tempo verspreidt. Zij schreven dat zij en veel andere ouders „bezorgd” zijn. „We vragen jullie dit dringend aan de kaak te stellen en mensen te informeren.”

Geschminkt als hond

Jonathan Galindo, een geschminkte man met een ‘hondengezicht’, of met heel veel fantasie een kwaadaardige Mickey Mouse, is actief op social media kanalen als Twitter, Instagram en TikTok. Deze Galindo staat bekend om zijn Youtube-video’s die heftig en eng materiaal bevatten. Dit fictieve karakter zou nu opnieuw aanzetten tot een vernieuwde versie van de Momo-challenge.

50 dagen

Het gaat om een ‘spel’ waarin jongeren worden aangemoedigd om in 50 dagen 50 verschillende opdrachten te vervullen. De opdrachten worden telkens net een stapje gevaarlijker en lichamelijk en/of geestelijk letsel ligt op de loer.

Deze veelbesproken challenge begon twee jaar geleden. Jongeren worden door een persoon aangezet om dus vijftig dagen lang iedere dag een opdracht uitvoeren. Het begint relatief onschuldig met het kijken van een horrorfilm, maar de opdrachten worden steeds heftiger. Zo moeten spelers met hun benen over de reling van een hoog gebouw bungelen en zichzelf snijden. De laatste opdracht is het plegen van zelfmoord.

Wanna play?

De Momo-challenge is de opvolger van de Blue Whale-challenge die in 2016 in Rusland rond circuleerde. De aanpak was hetzelfde als de Momo-challenge en zorgde voor meer dan 130 overlijdens en zou ook tot slachtoffers buiten de grenzen van Rusland hebben geleid.

De komst van Jonathan Galindo moedigt dus voor de derde keer een levensgevaarlijke online challenge aan. Galindo benadert jongeren via privé berichten op social media of ze „een spel willen spelen”. De opdrachten van dit spel zijn vergelijkbaar met de Momo- en Blue Whale-challenge.

Omdat het ‘spel’ vaak gepaard gaat met dreiging en afpersing, voelen jongeren zich onder druk gezet om tóch door te gaan. Wie er vroegtijdig mee stopt, krijgt bijvoorbeeld te horen dat hun persoonlijke gegevens in gevaar zijn en openbaar op internet verschijnen. Deelname weigeren wordt een ingewikkeld verhaal als je vatbaar bent voor dergelijke (groeps)druk. Toch blijkt dat het hacken van deze gegevens niet zo gemakkelijk is en het veelal om dreigementen gaat. Zolang jonge gebruikers geen link aanklikken, zijn ze niet te hacken.

Politie

Ook de politie ziet zich genoodzaakt om voor deze challenge te waarschuwen:

De blue whale challenge was een aantal jaren geleden al in Nederland actief. Als profielfoto wordt onderstaande… Gepostet von Politie Amsterdam Oost Watergraafsmeer am Dienstag, 7. Juli 2020

Niet doen

NOS sprak met kinderpsycholoog Tischa Neve, die benadrukt dat het belangrijkste is dat kinderen weten dat deze ‘challenge’ nep is: „Je hoeft de challenge niet te doen. Helemaal niet. Als je toch zo’n bericht krijgt, dan kun je dat het beste direct verwijderen. Je hoeft niet bang te zijn dat jouw gegevens meteen op straat liggen of dat er iets met je familie gebeurt als dat er staat. Dat zijn dingen die niet gebeuren.”

Hulp nodig? Stichting Zelfmoordpreventie 113 is 24/7 te bereiken via 113.

