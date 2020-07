J.K. Rowling en Salman Rushdie pleiten in open brief voor vrijheid van meningsuiting

150 schrijvers en academici slaan de handen ineen en ondertekenen een open brief over tolerantie binnen het publieke debat. Harry Potter-schrijfster J.K. Rowling en essayist Salman Rushdie zijn er twee van hen.

De brief begint met de zin: „Onze culturele instellingen staan voor een beproeving.” De auteurs benadrukken twee kanten van het maatschappelijke debat over rassenongelijkheid en sociale ongelijkheid dat momenteel zowel online als offline rond gonst. Uit de brief blijkt dat de schrijvers het bovenste „toejuichen”, maar dat er ook een keerzijde aan de medaille zit.

I was very proud to sign this letter in defence of a foundational principle of a liberal society: open debate and freedom of thought and speech.https://t.co/noh8VRHMyN

— J.K. Rowling (@jk_rowling) July 7, 2020