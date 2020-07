5 x groen: kunstmatige intelligentie wint CO2-strijd van bomen en meer

Iedere woensdag een overzicht van het groene nieuws van dit moment. In week 29 onder meer een samenwerking tussen kunstmatige intelligentie en algen tegen klimaatverandering, miljoenen nieuwe bomen in Nederland en het giga-klimaatplan van Joe Biden.

Pessimisme leidt tot onverschilligheid, optimisme tot daden. Daarom houdt Metro jou in samenwerking met Bedrock Magazine wekelijks op de hoogte van het groene, innovatieve en positieve nieuws waar de wereld mee vooruit kan.

1. Kunstmatige intelligentie en algen tegen klimaatverandering

Een nieuw type kunstmatige intelligentie van Hypergiant Industries moet de oplossing bieden tegen het wereldwijde CO2-probleem. Het bedrijf lanceert de tweede generatie Eos Bioreactor, momenteel nog een prototype, die wordt ingezet om overtollig kooldioxide uit de atmosfeer te absorberen en zuurstof af te geven. Dankzij een vernuftige samenwerking tussen kunstmatige intelligentie (AI) en algen neemt de Eos Bioreactor volgens Hypergiant Industries 400 keer sneller CO2 op dan bomen. Lees hier hoe de bioreactor werkt.

2. Joe Biden onthult klimaatplan van 2 biljoen

Joe Biden gaat ruim voorop in de peilingen voor de naderende presidentsverkiezingen en dat is goed nieuws voor het milieu. De almaar populairder wordende democraat heeft een klimaatplan van 2 biljoen dollar onthuld. Dat bedrag moet uitgegeven worden over vier jaar aan projecten voor schone energie. De uitstoot van fossiele brandstoffen in energiecentrales moet voor 2035 bijvoorbeeld naar nul zijn teruggebracht. Ook wil hij fors inzetten op de bouw van energiezuinige huizen en elektrische auto’s. Lees hier meer over het plan, dat realistische doelen stelt tot 2050.

3. Nederland krijgt er miljoenen bomen bij

Het duurt nog even voordat de Eos Bioreactor ingezet kan worden tegen klimaatverandering. Voorlopig is het vooral een kwestie van bomen planten voor meer CO2-opname. Nederland is op dat gebied lekker bezig. Staatsbosbeheer heeft dit jaar 1,6 miljoen bomen geplant en dat is slechts het begin van een massale boomplantactie in de komende tien jaar. Lees hier meer over het groene masterplan.

4. Luchtzuiverende school in India

Architectenbureau Nudes heeft met de Forest School een ontwerpwedstrijd gewonnen in de stad Pune, gelegen in het westen van India. De school is volledig bedekt met planten en bomen. Het dak bestaat uit een oneindige fietsbaan, als symbool voor de stad. Het 32 meter hoge gebouw zorgt volledig voor zijn eigen energie en haalt zelfs verontreinigende stoffen uit de lucht.

Het architectenbureau voorziet Pune met de Forest School in twee noodzakelijke behoeftes: meer educatie en schonere lucht. Het project start in 2021 en het zou fijn zijn als ze de omheining langs de fietsbaan net even iets hoger maken. Lees hier meer.

5. Hacks om groente en fruit langer te bewaren

Om af te sluiten met een paar tips tegen voedselverspilling. Check deze simpele ‘hacks’ om groente en fruit langer te bewaren.

