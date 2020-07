Glamperen in 2020: glamoureus kamperen of toch back to basic?

Meer Nederlanders dan ooit vieren vakantie in eigen land. Door het coronavirus staan de vakantieplannen massaal in de ijskast. Ruim driekwart van de Nederlanders slaat een vakantie naar het buitenland over. Het gros van de vakantiegangers bevindt zich op het kampeerterrein.

Ondernemers springen handig in op deze trend. Pop-up glampings groeien als paddenstoelen uit de grond. De coronacrisis maakt ondernemers creatief. Op plekken waar normaliter niet gekampeerd wordt, worden anno 2020 accommodaties gerealiseerd.

Behoefte aan luxe en comfort

Glamping wint fors terrein in Nederland. Kampeerders zijn steeds meer op zoek naar behoeften als luxe en comfort. Met glamping geniet je in de buitenlucht van alle gemakken. De accommodaties zijn volledig ingericht. Van sanitaire voorzieningen tot een volledig uitgeruste buitenkeuken van steigerhout. Glamping is dé manier om in de buitenlucht te zijn, zonder in te boeten op comfort. Met de toiletrol onder de arm naar het sanitairgebouw lopen, is hierdoor verleden tijd.

Door de toename in vraag en aanbod blijft ‘glamping’ alsmaar stijgen. In deze nichemarkt zijn verschillende trends en ontwikkelingen gaande. Hier vind je de vijf belangrijkste trends van 2020 op het gebied van glamping.

1. Belevingseconomie

Beleving staat anno 2020 steeds meer centraal. Ook op het gebied van glamping zijn er verschillende mogelijkheden die bijdragen aan de belevingswereld van de vakantieganger. Luxe en comfort, maar ook uitstraling spelen hierbij een belangrijke rol. Vakantiegangers verkiezen beleving steeds vaker boven factoren zoals bezienswaardigheden en de omgeving.

2. Ecotoerisme: duurzaam glamperen

Nederlanders worden zich steeds meer bewust van hun ecologische voetafdruk. Dit zorgt ervoor dat de meerderheid van de Nederlanders bereid is om hun leven zo duurzaam mogelijk in te richten. Ook in de reisbranche maakt verduurzaming zijn intrede. Steeds meer glampings ontpoppen zich als ecologische verantwoorde accommodaties. Glampings waarbij elektriciteit wordt opgewekt uit zonne-energie en waar ze hun buitenkeuken maken van natuurlijke producten. Er is sprake van eco-glamping als accommodaties voorzien zijn van een Green Key Label keurmerk.

3. Glamping als evenementenvoorziening

Glamping is niet alleen populair onder vakantiegangers. De tenten zijn ook geschikt voor andere doeleinden. Steeds vaker worden glampingtenten ingezet op evenementenlocaties. Door het coronavirus zijn veel evenementen afgelast. De volledig ingerichte glampingtenten hebben hierdoor geen bestemming meer. Organisatoren kwamen met een idee: pop-up glampings. Glampings zijn geschikt voor festivals, maar ook voor bruiloften, bedrijfsevenementen en familiefeesten.

4. Staycation

Steeds meer Nederlanders kiezen voor een vakantie in eigen land. Het klimaat en het gemak zijn motieven om voor een staycation te kiezen. Ook kiezen steeds meer Nederlanders ervoor om meerdere keren (op jaarbasis) op vakantie te gaan, in zowel de zomermaanden als de wintermaanden. Glamperen in de winter is geen enkel probleem. Alle accommodaties beschikken over goed geïsoleerde tenten en/of verwarming. Weekendjes weg of een midweek glamping zijn populairder dan ooit.

5. Tiny houses

De nieuwste trend op het gebied van glamping zijn Tiny houses. Verschillende accommodaties in Nederland bieden overnachtingen in een Tiny house aan. Een Tiny house is klein, maar praktisch en modern ingericht. Ondanks een oppervlakte van 30 tot 50 vierkante meter zijn ze erg geliefd onder de milieubewuste vakantieganger. De huizen beschikken over een ecologische voetafdruk, aangezien het water- en energieverbruik relatief laag is in tegenstelling tot een woonhuis. Door de ramen wordt het buitenleven als het ware naar binnen gebracht en waan je je in de natuur.

