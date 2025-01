Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Door deze obstakels gooien Nederlanders de goede voornemens-handdoek in de ring

Bedenk jij ruim voor de jaarwisseling ook altijd allerlei goede voornemens, die je het komende jaar écht gaat halen, maar zie je er vaak al snel weer vanaf? Je bent lang niet de enige. Uit onderzoek van Herbalife blijkt dat er een hoop obstakels zijn die Nederlanders weerhouden van het behalen van hun goede voornemens.

Nederlanders geven hun gezondheid een prima rapportcijfer, een 7,2, maar toch vinden ze dat het nog wel beter kan. Noord-Hollanders blinken qua rapportcijfer uit: zij geven hun gezondheid een 7,5. 80 procent van de Nederlanders vindt dat hun gezondheid nog wel een duwtje kan gebruiken.

Voeding gaat goed, sporten kan een stuk beter

Meer dan de helft van de mensen (51 procent) vindt dat ze het qua voeding prima doen. Zij noemen hun voedingspatroon dan ook gezond. 11 procent geeft toe (erg) ongezond te eten. Maar toch maakt 43 procent zich regelmatig zorgen om hun gezondheid. De boosdoener? Sporten. Of beter gezegd: het gebrek daaraan.

80 procent van de Nederlanders sport dan ook niet in de sportschool. Dat komt vooral omdat zo’n abonnement voor velen te duur is, ze vinden de sportschool te druk of generen zich. Een vijfde ontwijkt de sportschool vanwege schaamte. Geld- of tijdgebrek en schaamte zijn dus grote obstakels voor Nederlanders die afvallen als goed voornemen hebben.

Stress en slapeloosheid bron van zorgen

Bijna 4 op de 10 Nederlanders maakt zich regelmatig zorgen om hun mentale gezondheid. 48 procent ervaart regelmatig tot vaak stress, waarbij vrouwen vaker gestrest zijn dan mannen. Het gaat om 55 tegenover 40 procent. Slapeloosheid en concentratieproblemen zijn ook bij veel mensen aanwezig, 40 procent worstelt daarmee. Wist je overigens dat er een handige methode is om snel(ler) in slaap te vallen?

„Dit onderzoek benadrukt een belangrijke uitdaging: Nederland wil gezonder zijn, zowel fysiek als mentaal, maar struikelt over obstakels. Met de start van het nieuwe jaar en de bijbehorende goede voornemens, hopen we dat deze inzichten mensen inspireren om prioriteit te geven aan hun fysieke en mentale gezondheid”, zegt Anne Schoemaker, Country Manager The Netherlands bij Herbalife. „Door obstakels zoals kosten, schaamte en stress bewust aan te pakken, kan het gemakkelijker worden om gezondheid hoger op de agenda te zetten en een gezondere levensstijl na te streven.

