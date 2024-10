Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Scheurtjes ontdekt: fietsenstalling Utrecht Centraal per direct dicht

Vijf jaar na opening van de grootste fietsenstalling van het land, is het uit met de fietspret. De stalling bij het Jaarbeursplein bij station Utrecht Centraal is per direct gesloten omdat er „tijdens een controle scheurtjes zijn geconstateerd in de constructie”, meldt de gemeente Utrecht.

Om de oorzaak te achterhalen, is verder onderzoek nodig. Mensen konden tot vrijdag 22.00 uur hun fiets weghalen uit de stalling. Daarna kunnen eigenaren niet meer bij hun fiets en zullen de fietsen voorlopig blijven staan.

Pop-up fietsenstalling als vervanger

Eigenaren moeten berichtgeving van de gemeente afwachten, aldus de woordvoerster. Nieuws over de stalling wordt op de site van de gemeente gedeeld. „We hopen op een snelle oplossing.” Ondertussen laat de gemeente Utrecht een pop-upfietsenstalling met duizend plekken neerzetten op het Jaarbeursplein. Die gaat maandag open.

Het is nog niet duidelijk hoe lang de stalling dicht blijft. De gemeente heeft een deel van het Stadsplateau boven de ruimte afgezet om het dak van de fietsenstalling te ontlasten. De stalling biedt plek aan 4300 fietsen, aldus de woordvoerster.

Geplaagd door problemen

Een deel van de rekken bij het Jaarbeursplein was de afgelopen tijd al buiten gebruik. Er was veel wateroverlast. De gemeente verwijst fietsers naar de stallingen de Knoop, aan de westkant van de Moreelsebrug, en naar de grote stalling Stationsplein. De openingstijden van de Knoop worden aangepast. In plaats van dat de deuren om middernacht sluiten, blijft de locatie dag en nacht open. NS zet mensen in om reizigers naar de verschillende stallingen te wijzen, laat de gemeente weten.

Begin oktober zijn ook twee andere, kleinere fietsenstallingen bij het drukke Utrecht Centraal gesloten voor verbouwingen. Desondanks denkt de gemeentewoordvoerster dat er „genoeg stallingen zijn waar mensen hun fiets kwijt kunnen”.

