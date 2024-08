Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is jouw ochtendroutine? ‘Ik begin altijd met een mindfulness-oefening’

Of je nou uitgebreid de tijd neemt om te douchen en ontbijten of elke dag een race tegen de klok voert om op tijd op je werk te zijn: iedereen heeft een (gemiddelde) ochtendroutine. In Metro’s rubriek De Ochtendspits vertelt iemand daar elke week over. Deze week: Jessa, die haar ochtend begint met een mindfulness-oefening.

Naam: Jessa (33)

Beroep: zelfstandig communicatieadviseur

Woonsituatie: samenwonend, zoon (3,5) en dochter (1)

Begint met werken: rond 9 uur

06.30 – Mindful de dag in

„Het is elke ochtend de vraag hoe laat mijn kinderen wakker worden, maar meestal ergens tussen 06.00 en 07.00 uur – waar de jongste vaak na een flesje nog verder slaapt tot 07.30 uur. Maar goed, ik zet hoe dan ook mijn wekker, omdat ik graag fris en fruitig de dag begin. Een frisse douche hoort daar voor mij bij. Maar vóór dat alles begint, start ik met een mindfulness-oefening. Hij heet de bodyscan en de kunst is om één voor één aan je lichaamsdelen te denken. Je begint bij je teen en eindigt bij je hoofd, als het ware. Ik ben niet super zweverig, maar deze oefening geeft me een bepaalde rust en een houvast, om mezelf eraan te herinneren de ochtend relaxt te beginnen.”

06.45 – Snelle aankleedsessie

„Tandenpoetsen, een lik make-up op en mijn haren föhnen, dat zijn mijn voornaamste bezigheden als ik klaar ben met douchen. Ik probeer het in een kwartier te fiksen, maar meestal komen er nog wel tien minuten bij – komt ook omdat ik tussendoor op mijn telefoon scroll, nieuws en Instagram check en zo weer een paar minuten verder ben. Gelukkig is mijn vriend op dat moment bij de kinderen, die ook wakker zijn geworden; hij houdt ze dan even bezig voor hij om 7 uur de deur uitgaat.”

07.00 – Ontbijten

„Mijn vriend gaat dus de deur uit, terwijl ik met de kids naar beneden ga. Daar smeer ik boterhammen voor ze en zet ze aan de eettafel. Eerst at ik nooit mee, maar nu ga ik er altijd bij zitten – dan heb ik mijn ontbijt ook achter de kiezen en het is nog gezellig ook. Ha, al ben ik vooral bezig om te zorgen dat de pindakaas niet óveral in het haar van mijn dreumes belandt.”

07.15 – De Grote Poetsbeurt

„Ja, dat pindakaasverhaal krijgt een staartje, want vooral mijn jongste zit altijd helemaal onder de pindakaas. Ze houdt niet van poetsen, dus voelt het als een soort worstelpartij met een octopus; die armen komen óveral. Ha, en ik probeer het vakkundig te ontwijken. Ook al werk ik thuis, ik hoef niet per se die schmutz op mijn kleding.”

07.30 – Opruimen

„Ik breng mijn kids relaxter naar de opvang als het opgeruimd is, dus dat doe ik meteen na het ontbijt. De kinderen gaan nog even spelen, we draaien nog een paar liedjes waarop ze kunnen dansen, ik ruim de vaatwasser uit en in en veeg de tafel schoon. Vervolgens kleed ik mijn dochter aan, pak de tassen in en zet mijn kinderen in de auto. Hoef ik ze vervolgens alleen even op de crèche af te zetten en weer naar huis te rijden, waarna ik mijn werkdag kan beginnen.”

Wat sla je nooit over?

„Die bodyscan. Ik ben totaal niet zweverig, maar die oefening helpt me om de dag rustig te beginnen.”

Welk cijfer geef je de ochtend op een schaal van 1 tot 5?

„Een 3, denk ik. Ik begin meestal vrij relaxt, heb niet echt een deadline qua begintijd. Maar als we dan bijtijds beneden zijn en we alsnog pas laat vertrekken, wat vaak gebeurt, word ik wel nerveus. Alsof de ochtend al door mijn vingers glipt.”

