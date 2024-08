Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Allergie voor het gif van insecten? Zo voorkom je steken en behandel je ze

De zomer is heerlijk, maar brengt ook meer kans op insectensteken met zich mee. Vooral als je allergisch bent, is dat geen pretje of zelfs gevaarlijk. In dit artikel vind je tips over hoe je kunt voorkomen dat je gestoken wordt

Bovendien lees je wat je het beste kunt doen als het toch gebeurt.

Insectengifallergie symptomen

Weet jij of je allergisch bent voor insectengif en heb je eerder een ernstige anafylactische allergische reactie doorgemaakt? Als je allergisch bent voor insectensteken, zal 70 procent van de mensen binnen een kwartier anafylactische verschijnselen ervaren. Bij anafylactische reacties zullen de allergische reacties zich uitbreiden over het hele lichaam en dus niet alleen op de plek waar je gestoken bent.

Je kunt te maken krijgen met ademhalingsmoeilijkheden, zoals piepende ademhaling of een beklemd gevoel in de keel en duizeligheid, flauwvallen of een snelle hartslag. Ook kan er sprake zijn van misselijkheid, overgeven of diarree. Bij dit soort symptomen na een insectensteek moet je direct medische hulp inschakelen. Een ernstige allergische reactie, een anafylactische shock, is erg gevaarlijk en kan zelfs dodelijk zijn.

Hoe kun je insectensteken voorkomen?

Gelukkig zijn er enkele effectieve manieren om insectensteken te voorkomen. Zo is het verstandig om je huid te bedekken door kleding met lange mouwen en pijpen en gesloten schoenen te dragen. Breng insectenwerende middelen met DEET of icaridin aan op je onbedekte huid en herhaal dit elke paar uur. Dit kun je ook ‘s nachts tegen de muggen doen.

Vermijd het gebruik van parfum en zoet ruikende verzorgingsproducten, want dit trekt insecten vaak aan. Voor bescherming in huis breng je horren aan voor je ramen en deuren. Zorg dat er in de tuin geen stilstaand water staat in ongebruikte emmers, plantenpotten en dergelijke. Muggen leggen daar namelijk graag eitjes in.

Wat moet je doen als je gestoken bent?

Wanneer je gestoken bent door een insect, zijn er een aantal stappen die je kunt ondernemen om de pijn en zwelling te verminderen:

Verwijder, indien aanwezig, de angel zo snel mogelijk door er met je nagel langs te schrapen. Gebruik geen pincet, omdat je hiermee mogelijk meer gif in de huid drukt. Was de steekplek met water en zeep om infecties te voorkomen. Breng een koud kompres of ijsblokje aan op de plek om de zwelling en pijn te verminderen. Doe dit 10 minuten per keer en herhaal dit indien nodig. Neem een pijnstiller zoals paracetamol of ibuprofen als de pijn aanhoudt. Smeer een hydrocortisoncrème op de plek om de jeuk en irritatie tegen te gaan. Houd de steekplek schoon en droog en krab er niet aan om littekenvorming en infecties te voorkomen.

Genieten van de zomer

Als je weet dat je allergisch bent voor insectengif, is het cruciaal om altijd een adrenalinepen bij je te dragen. Gebruik deze onmiddellijk volgens de instructies zodra je merkt dat er een ernstige allergische reactie optreedt en bel daarna 112 voor verdere medische assistentie.

Kortom, neem de juiste maatregelen en geniet van de zomer. Blijf waakzaam en zorg goed voor jezelf als er toch een steek optreedt. Met deze tips in het achterhoofd hoeft niets je zomerpret meer in de weg staan!

In samenwerking met Allesoverallergie.nl

