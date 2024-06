Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Ochtendspits: ‘Om 07.00 uur heb ik er al een hele dag op zitten’

Of je nou uitgebreid de tijd neemt om te douchen en ontbijten of elke dag een race tegen de klok voert om op tijd op je werk te zijn, iedereen heeft een ochtendroutine. In Metro’s rubriek De Ochtendspits vertelt een Metro-lezer daar elke week over. Deze week: Cindy, die ‘s ochtends uitgebreid de tijd neemt om te lezen.

Naam: Cheryl Jansen (31)

Beroep: medewerker praktijkbureau

Woonsituatie: samenwonend, dochter van 3,5, zoon van 1.

Moet op werk zijn om: rond 9 uur

05.30 – Vroege vogel

„Een wekker hoef ik nooit te zetten, dat is mijn zoontje. Meestal wordt hij tussen 05.30 en 06.00 uur wakker, heel soms nóg vroeger. Ik ben gestopt te proberen hem weer in slaap te krijgen, dat lukt gewoonweg niet. Hij begint dan ook te kraaien en gillen en dan ben ik bang dat hij mijn dochter wakker maakt, die wel gewoon tot een uur of zeven slaapt. Dus haal ik hem eruit en ga ik samen met hem naar beneden. Onderweg pik ik mijn kleding van de trapleuning en kleed ik me alvast aan.”

06.00 – Koffie en een fles

„Mijn zoontje krijgt de fles en gaat daarna spelen in onze woonkamer. Ik probeer hem altijd even alleen te laten spelen, zodat ik rustig koffie kan zetten én die warm kan drinken – altijd een uitdaging als moeder. Die koffie heb ik ook echt nodig om wakker te worden, haha. Heerlijk om dan ook even door mijn telefoon te scrollen en LinkedIn, Instagram en Facebook te checken.”

06.30 – Ontbijtje to go

„Ontbijten doe ik niet, ik krijg het zo vroeg niet door mijn keel. Daarbij neem ik er de tijd niet voor, want ik ben druk met mijn kinderen vermaken, ze aankleden en een ontbijtje voor hén maken. Wel ‘prep’ ik een bakje yoghurt met wat muesli voor mezelf, in zo’n to-go beker. Zodra ik dan op mijn werk ben, kan ik alsnog in alle rust ontbijten.”

06.45 – Make-up

„Ik sta ’s avonds altijd onder de douche, dus díe stress heb ik in de ochtend niet. Maar ik wil wel altijd even mascara opdoen en mijn wenkbrauwen doen. In onze gang hangt gelukkig een spiegel, zodat ik niet naar boven hoef – dan wil mijn zoontje mee en maakt hij mijn dochter wakker. Ik zorg er wel altijd voor dat hij niet doorheeft dat ik in de gang sta, anders kruipt hij achter me aan en gaat hij jammeren. Soms heeft-ie me wel in de smiezen en doe ik mijn make-up in delen, eerst mascara en een halfuur later mijn wenkbrauwen. Gelukkig ben ik nog nooit iets vergeten.”

06.55 – Spullen klaarzetten

„Eigenlijk doe ik dit tussendoor in dat uur dat ik met mijn zoon beneden ben. Ik zet alle rugzakjes klaar, pak luiers voor mijn zoon en zorg dat ook mijn dochters schooltas gevuld is.”

07.00 – Dochter wakker

„Meestal hoor ik mijn dochter roepen. ‘Mama, ik ben wakker!’, roept ze dan vanuit haar bed. Maar laatst stond ze ineens zelf beneden. Ik was helemaal verrast, echt een nieuwe fase, haha. Eerst gaan we even op de bank knuffelen; ze heeft haar pyjama of slaapzak dan nog aan en wil altijd een bekertje warme melk. Die tien minuutjes zijn altijd zó gezellig en knus, misschien vind ik dat wel het fijnste moment van de ochtend.”

07.30 – Ontbijt voor de kinderen

„De ontbijtronde, noem ik dit altijd. Ik smeer brood voor de kinderen, schenk bekers met drinken in en ben vooral bezig met tussendoor stukjes brood van de grond rapen, waar mijn zoontje nogal een handje van heeft.”

07.50 – Time to go

„Meestal breng ik allebei de kinderen weg voor ik naar mijn werk rij. Ik verbaas me altijd hoe snel de tijd in de ochtend gaat, terwijl er wezenlijk niet veel gebeurt. En tóch ben ik de hele tijd druk – tegen achten heb ik er al een heel leven op zitten, haha!”

Zou je ochtendritueel er anders uitzien als je niet hoefde te werken?

„Nee, precies hetzelfde. Alleen dan ben ik nog niet aangekleed en opgemaakt en douche ik wel lekker in de ochtend.”

Wat mag er niet ontbreken in de ochtend?

„Koffie, honderd procent. Daar heb ik wel één of twee koppen van nodig.”

Wat is jouw stressniveau op een schaal van 1 tot 5?

„Eigenlijk heb ik best lang de tijd, van 05.30 tot 08.00 uur. En toch moet ik voor mijn gevoel veel doen. Vooral de kinderen zijn druk, willen aandacht, staan aan mijn benen te trekken terwijl ik het ontbijt maak of de vaatwasser uitruim. Dus ondanks dat ik tijd heb, is mijn stressniveau toch een 4.”

