Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

PVV’er Faber neemt afstand van ‘omvolking’, noemt term onjuist

Beoogd PVV-minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) neemt „volledig afstand” van het gebruik van de term ‘omvolking’ om de verandering van de bevolkingssamenstelling aan te duiden. Dat zegt zij in een hoorzitting voor kandidaat-bewindslieden in de Tweede Kamer. Faber zegt te beseffen dat deze term een „bewust plan” impliceert en dat dit „onjuist” is.

Ze erkent ook dat deze term een „verschrikkelijke connotatie” met zich meebrengt aan „het verleden en het nazisme”. De aspirant-minister sluit zich aan bij de AIVD en NCTV, die in rapporten hebben gewaarschuwd voor de dreiging van extreemrechtse groepen die propageren dat sprake zou zijn van ‘omvolking’. Volgens deze complottheorie probeert de zogenaamde elite het ‘witte ras’ bewust te vermengen of vervangen.

„Ik heb geen enkele moeite daar volledig afstand van te nemen”, zegt Faber. „En dat doe ik dus ook nu.”

Faber zegt in het vervolg te spreken over de „zeer zorgelijke demografische ontwikkelingen in Nederland”. Door „enorme migratie” heeft het land volgens haar geen „absorptievermogen” meer. Dat ziet ze bijvoorbeeld terug in het onderwijs en de woningmarkt. „Kijk maar eens in onze grote steden. Het is zeer legitiem om je daar grote zorgen over te maken”, aldus de toekomstige minister.

In die nieuwe rol zal Faber parlementsleden ook niet meer wegzetten als „nepvolksvertegenwoordigers”, belooft zij. Dat zij als senator het kabinet eens een „vijfde colonne” noemde – een term die eveneens een complot impliceert om de samenleving te ondermijnen – vindt zij evenmin passen bij haar nieuwe functie. „Ik was fel”, zegt ze. „Misschien te fel.” Maar zij deed die uitspraken als lid van de oppositie, benadrukt zij.

ANP

Reacties