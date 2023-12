Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ook zondag zeer druk op Dickens Festijn, totaal 125.000 bezoekers

Ook op de tweede dag van het Dickens Festijn in Deventer hebben tienduizenden mensen de binnenstad van Deventer bezocht. In totaal trokken dit weekend 125.000 mensen naar het Bergkwartier in Deventer, schat directeur Martijn Westerbrink van het evenement.

„En daarmee zitten we zo’n beetje ook aan de maximumcapaciteit wat betreft het aantal bezoekers”, aldus Westerbrink, die eraan toevoegde dat het evenement gemoedelijk en zonder incidenten is verlopen.

Net als op zaterdag moest op een piekmoment de wachtrij gesloten worden. Bezoekers werd opgeroepen om tijdelijk elders in de stad hun vertier te zoeken. „Gelukkig was er dit weekend voldoende te doen in de stad. We hebben uiteindelijk iedereen die het festijn wilde bezoeken kunnen herbergen”, aldus de directeur.

Tijdens het gratis toegankelijke Dickens Festijn wordt het historische Bergkwartier in Deventer omgetoverd tot een negentiende-eeuwse Engelse stad. Ruim negenhonderd acteurs beelden personages uit die in de boeken van de Engelse schrijver Charles Dickens voorkomen. De bekendste zijn Scrooge en Oliver Twist.

ANP

Vorige Volgende

Reacties