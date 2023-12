Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met dit trucje omzeil je ongemakkelijke gesprekken tijdens kerstborrel of oud en nieuw-feestje

De feestdagen staan voor de deur en dat betekent kerstborrels, etentjes en oud en nieuw-feestjes. En dan kan het zo zijn dat iemand je tackelt voor wat lastige vragen of een ongemakkelijk gesprek. Maar deze expert op het gebied van etiketten en manieren, deelt haar trucje om zo’n ongemakkelijk praatje te omzeilen.

Nog maar een paar dagen en dan komen we weer samen met dierbaren tijdens de feestdagen. En hoewel kerst en oud en nieuw natuurlijk een warm en zalig samenzijn zijn, kan iemand ook ongemakkelijke vragen aan je gaan stellen.

Ongemakkelijke gesprekken

Soms beland je in zo’n gesprek, waar je eigenlijk helemaal niet in wil belanden. Gesprekken over politieke voorkeur? Een collega die op de kerstborrel wel erg persoonlijke vragen stelt? Of een tante die maar blijft vissen naar jouw liefdesleven?

Sara Jane Ho is een Harvard-geschoolde expert op het gebied van etiketten en manieren. Zo schreef ze onder meer het boek Mind Your Manners. Tegen het Amerikaanse CNBC vertelt ze hoe je tactisch met dit soort ongemakkelijke vragen of gesprekken kunt omgaan en iemand uiteindelijk netjes kunt afwimpelen.

Trucje voor kerstborrel of oud en nieuw

Volgens haar kom je het gemakkelijkst onder een gesprek uit, door iemand voor te stellen aan een ander. Ho benadrukt dat de meeste mensen niet merken dat je een ongemakkelijke conversatie op deze manier probeert te vermijden. Mocht je de mogelijkheid hebben om deze persoon aan iemand voor te stellen (als iedereen elkaar al kent, wordt het natuurlijk lastig), dan is dat jouw uitweg.

Voorstellen aan een ander

Zij oppert het volgende script:

„Ken jij … (een vriend, familielid, collega, kennis) al? Je moet hem of haar echt ontmoeten.”

Nadat je deze twee mensen tijdens de kerstborrel of oud en nieuw-feestje aan elkaar hebt voorgesteld, kun je zelf de benen nemen.

Drankje of toiletbezoek

Overigens oppert Ho dat een ‘nieuw drankje halen’ of ‘toiletbezoek’ ook nog steeds simpele uitwegen zijn. Maar toch benadrukt zij dat het ook dan nuttig kan zijn om iemand aan een ander voor te stellen. „Voor het geval dat deze persoon je met zijn of haar ongemakkelijke vragen richting het toilet of de bar volgt.”

