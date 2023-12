Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Gezellig!’ 4 op de 10 Nederlanders brengt kerst liever thuis op de bank door

Volgende week zondag is het al kerstavond (?!), dus die feestdagen zijn nou wel héél dichtbij. Maar wist je dat heel veel mensen kerst eigenlijk helemaal liever niet vieren?

Dat al die sociale verplichtingen helemaal niet gewenst zijn? Witte kerst of niet…

Maar liefst 41 procent van de Nederlanders biecht op de feestdagen liever thuis op de bank door te brengen, zo heeft HelloFresh uitgezocht. Bijna een kwart (23 procent) slaat de feestdagen dit jaar het liefst in zijn geheel over en meer dan de helft (54 procent) is blij als de feestdagen weer achter de rug zijn. Een volle agenda blijft een heikel punt: ruim een kwart (27 procent) geeft aan te veel verplichtingen te hebben rondom de feestdagen. Om hieronder uit te komen, gebruikt één op de vijf Nederlanders (18 procent) wel eens een smoesje. Oeps.

Frustraties tijdens het kerstdiner

Ondanks die wens om op de bank te blijven, worden de feestdagen gevierd. Hoe ervaren we die feestdagen dan? Niet altijd even positief, zo blijkt uit het onderzoek: 21 procent ervaart veel stress rondom de feestdagen en maar liefst 52 procent ondervindt frustraties. Dan snappen we wel dat je liever op de bank blijft zitten, als je zoveel negatieve gevoelens ervaart.

De top 5 frustraties tijdens het kerstdiner

En wat zijn al die frustraties dan? We zetten ze op een rij.

1. Te veel eten (19 procent)

2. Stress rondom het koken van het kerstdiner (16 procent)

3. Te hoge verwachtingen die niet uitkomen (14 procent)

4. Ruzies aan tafel (11 procent)

5. Eten dat niet lekker is (10 procent)

Toch zijn er wel een aantal opvallende frustraties. Te veel eten? Kan dat? Misschien is het niet heel duurzaam, maar wel lekker. Behalve als je zó veel eet dat je niet meer kunt bewegen. Of eten dat niet lekker is? Je kunt altijd nog naar de McDonalds. Kom je in elk geval van die bank af.

