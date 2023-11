Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Moet ik de nieuwe partner van mijn ex vertellen dat hij een vreemdganger is?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Jennifer (34), die twijfelt of ze de nieuwe vriendin van haar ex-partner moet inlichten over zijn overspel.

„Mijn ex-partner en ik zijn inmiddels een paar jaar uit elkaar. Ik durf toe te geven dat we een behoorlijk ongezonde relatie hadden, die me veel jaren en verdriet heeft gekost en nodige schade heeft aangericht.

Toxische relatie met ex

Mijn ex en ik kennen elkaar al lang. In onze twintiger jaren hadden we al een onstuimige verstandhouding. Dat ging aan en uit, maar we kwamen toch ook weer bij elkaar terug. Ik dacht altijd dat ik van hem hield, maar achteraf gezien blijkt wel dat ik worstelde met een toxische obsessie. Dat ik jaren van mijn leven aan deze man heb gewijd, verbaast me nog steeds.

Mijn ex heeft mij in onze relatie regelmatig bedrogen. Hij is zo’n vreemdganger die kickt op de spanning en zichzelf in een web van leugens en bedrog praat. Er waren altijd vrouwen, vreemde berichten en vermoedens, maar ik denk dat ik ook een hoop niet heb willen zien tijdens onze relatie. Daarnaast was er natuurlijk van zijn kant altijd ‘spijt’ en beloofde hij iedere keer dat hij zoiets nooit meer zou doen. Je kunt vast al raden hoe goed hij zich aan die beloftes hield.

Nieuwe vriendin

We zijn tijdens onze relatie in relatietherapie gegaan en de therapeut sprak me ooit na een sessie aan. ‘Kom anders ook een keertje alleen langs’, adviseerde ze me. Daar leerde ik dat ik koos voor mijn eigen lijden. Ik hoefde niet bij deze man te blijven, die keuze maakte ik zelf. Ik ging in therapie, leerde meer over mijn eigen worstelingen en, jawel, uiteindelijk was daar ook het einde van mijn relatie.

Mijn ex en ik gingen uit elkaar. En zoals ik zelf al had verwacht, was daar na onze relatie al snel een nieuwe, vrij jonge, vriendin. Zij komt uit een andere stad, trok behoorlijk rap bij hem in en de twee profileren zich inmiddels als een gelukzalig koppel.

Toevallig kwam ik haar laatst op een evenement in onze woonplaats tegen. We hebben een praatje met elkaar gemaakt en ik kan zeggen dat ze een goede vrouw is. Ze lijkt vriendelijk, onschuldig en behandelde ook mij met respect. En hoewel ik weet dat ze de nieuwe vriendin van mijn ex-partner is, zag ik eigenlijk geen reden om haar niet te mogen.

Dilemma: ‘Hij is een vreemdganger’

Maar hier komt mijn dilemma. Mijn ex is, en blijft, een structurele vreemdganger. Ik kan me niet voorstellen dat dat veranderd is of überhaupt gaat veranderen. Deze vrouw lijkt zich van geen kwaad bewust. Integendeel, mijn ex doet ik zich voor als de ideale partner. Maar daar is hij altijd goed in geweest. Nu is mijn dilemma: vertel ik haar over zijn vreemdgaan? Ik twijfel of ik haar moet inlichten over zijn toxische gedrag.”

Reacties