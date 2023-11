Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Taylor Swift-fan overlijdt voor concert in Rio door extreme hitte

Bij een concert van Taylor Swift in Rio de Janeiro is een fan overleden. Zij bezweek aan oververhitting, meldt de Braziliaanse krant Folha De S. Paolo. Vanwege de extreme hitte vielen ook zo’n duizend concertgangers flauw.

Het slachtoffer is een 23-jarige vrouw die vooraan stond toen ze onwel werd. Ter plaatse zou ze zijn gereanimeerd waarna op weg naar het ziekenhuis een tweede hartstilstand volgde.

Swift overweldigd door verdriet

Swift reageert geschokt op het nieuws. „Ik kan niet geloven dat ik dit schrijf, maar met een gebroken hart moet ik zeggen dat we eerder vanavond voorafgaand aan mijn show een fan hebben verloren”, reageert de zangeres via Instagram.

„Ik kan niet eens vertellen hoe kapot ik hiervan ben. Er is nog heel weinig informatie, behalve dat ze zo ongelooflijk mooi was en veel te jong”, aldus de zangeres, die naar eigen zeggen overweldigd is door verdriet. „Dit is het laatste wat ik ooit had gedacht dat zou gebeuren toen we besloten om deze tour naar Brazilië te brengen.”

Gevoelstemperatuur

In Rio de Janeiro liep de temperatuur de afgelopen dagen op tot boven de 40 graden. Door de luchtvochtigheid voelde het nog warmer; zo lag de gevoelstemperatuur donderdag rond de 58,5 graden.

De hitte wordt waarschijnlijk veroorzaakt door El Niño. Een weerfenomeen waarbij het water aan de oppervlakte van de Stille Oceaan flink opwarmt. Daardoor ontstaan er weersextremen aan land. In sommige delen van Zuid-Amerika valt uitzonderlijk veel regen, terwijl in andere delen juist droogte heerst. Het Braziliaanse Nationaal Instituut voor Meteorologie Inmet waarschuwde eerder deze week al voor zeer gevaarlijke weersomstandigheden die gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid.

Op sociale media klaagden veel fans over het verbod dat ze geen water mee naar binnen mochten nemen. Swift zelf deelde tijdens de show verschillende keren water uit aan bezoekers die daarom vroegen, is te zien op filmpjes die circuleren.

