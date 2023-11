Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Duizenden deelnemers aan pro-Palestijnse demonstraties in Europa

Duizenden mensen zijn de straten van Europese steden op gegaan voor pro-Palestijnse demonstraties. De demonstranten maakten zich hard voor rechten van Palestijnse burgers die volgens de protestacties worden geschonden in de oorlog tussen Hamas en Israël en riepen op tot een onmiddellijke wapenstilstand.

In de Duitse stad Düsseldorf kwamen volgens de politie bijna 17.000 mensen bijeen. Volgens de organisatie hadden maar duizend deelnemers gemeld mee te willen doen aan de demonstratie. In Berlijn demonstreerden ook duizenden mensen. Daar liep de menigte van Alexanderplatz naar Potsdamplatz. In andere Duitse steden kwamen honderden mensen bijeen bij verschillende protestacties.

Duizenden demonstranten liepen door de straten van Parijs. De actievoerders hadden borden bij zich met teksten als “Stop de cyclus van geweld” en “Niets doen en niets zeggen is medeplichtig zijn”. In Londen blokkeerde een grote menigte Oxford Circus en Piccadilly Circus en liep die vervolgens naar Trafalgar Square.

De militante Palestijnse beweging Hamas opende een grootschalige aanval op Israël op 7 oktober. Daarbij kwamen volgens Israël meer dan 1400 mensen om het leven. Israël voert sindsdien massaal bombardementen uit op de Gazastrook. Volgens Palestijnse autoriteiten zijn daarbij al meer dan 9400 mensen gedood. De Verenigde Naties en noodhulporganisaties spreken van een humanitaire crisis in het Palestijnse gebied.

