Verstappen ongenaakbaar in sprintrace in Brazilië

Max Verstappen heeft voor de vierde keer dit seizoen een sprintrace in de Formule 1 gewonnen. De coureur van Red Bull reed op het Autódromo José Carlos Pace bij São Paulo onbedreigd naar de winst, nadat hij bij de start de Brit Lando Norris van McLaren had afgetroefd. Norris werd tweede, Sergio Pérez werd in zijn Red Bull derde.

Verstappen stond op de startgrid naast Norris, die iets sneller was geweest in de sprint-shoot-out. Maar het was de Limburger die vooraan door de eerste bocht ging. Norris had moeite om in de eerste ronde op snelheid te komen en werd ook gepasseerd door George Russell (Mercedes), die bij de start al Verstappens teamgenoot Pérez voorbij was gegaan.

Na enkele van de 24 ronden waren de verhoudingen deels hersteld. Norris was Russell weer voorbij voor de tweede plaats en Pérez lag op enige afstand derde. Verstappen zorgde echter dat hij buiten bereik van de McLaren bleef en boekte zo zijn vierde overwinning in de sprintraces. In de andere twee sprintraces was hij als tweede en derde geëindigd.

Tevreden

Verstappen was vooral tevreden over zijn start. “Mijn aanvankelijke start was misschien niet geweldig, maar het tweede gedeelte van de start ging wel heel goed”, vond de Red Bull-coureur. “Daarna ben ik vooral bezig geweest om op mijn banden te letten. Ik kon de rondetijden constant houden en de race controleren.”

De wereldkampioen deed het zo beter dan een jaar eerder toen hij de sprintzege aan Russell moest laten. “Vorig jaar was het moeilijk voor ons hier, nu ging het een stuk beter. Dit is een geweldig begin en we hebben veel geleerd in de race. Hopelijk kunnen we morgen iets soortgelijks laten zien.”

Zondag start Verstappen vanaf poleposition in de Grote Prijs van São Paulo.

