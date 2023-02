Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eisen dat puber meehelpt in het huishouden? ‘Skip het zakgeld anders…’

Op de Facebookpagina van Metro‘s collega’s van J/M Ouders verscheen onlangs een dilemma van Louisa. Haar kwestie luidde: „Kan ik van mijn puber eisen dat hij meehelpt in het huishouden?” Daar kwamen bijna driehonderd reacties op.

Metro wil je een greep uit de reacties van zo’n dilemma natuurlijk niet onthouden.

Puber helpen in het huishouden?

De oudste zoon (15) van Louisa helpt totaal niet mee in het huishouden. Ze weet wel hoe dat komt: zij deed het altijd. Nog steeds doet ze alles voor haar kinderen: broodjes smeren voor op school, wasjes draaien, en meer. „Onze puber van 15 vindt het allemaal wel best. Maar na vele gesprekken en keer op keer vragen of hij zijn bord even af wil ruimen of zijn onderbroeken zelf in de was wil stoppen, weet ik ook niet meer hoe ik het anders moet aanpakken. Hij weigert het namelijk gewoon. Kan ik van hem eisen dat hij meehelpt in het huishouden?”

Lees hier het hele verhaal van Louisa. Dit zijn de adviezen voor Louisa:

1. Het is normaal dat kinderen helpen

„Het is héél normaal dat kinderen helpen in de huishouding, daar hebben ze later altijd wat aan. Dus: niet meer hun was van hun kamer halen als ze 15 jaar zijn, maar zelf laten inleveren. Niet ingeleverd? Dan óók geen schone was! En laat ze zelf de was opruimen. Pubers kunnen heel goed stofzuigen, boodschappen doen, koken, enz. En ja, óók de was doen na uitleg.” – Marith

2. Vergeten zakgeld over te maken

„Hmm… Ik zou ‘vergeten’ zijn zakgeld over te maken. Of geen tijd te hebben om zijn telefoonabonnement te betalen.” – Kim

3. Helpen van kleins af aan

„Hier helpen ze al mee van kleins af aan. Eigen kamer opruimen, bed verschonen (met wat hulp, want een dekbed is erg onhandig als je kleiner bent), af en toe een wasje, vaatwasser in – en uitruimen, koken, vuilniszakken buiten zetten, af en toe een boodschap, tafel dekken, etc. En nu zonder te vragen kom je thuis uit werk en is er voor je gekookt, hoe lief is dat. Alles ging spelender wijs en naar mate ze ouder werden, deden ze het alleen.” – Therese

4. Jong geleerd is oud gedaan

„Ja, gewoon mee laten helpen, jong geleerd is oud gedaan. Hier hebben ze ook taken (8, 10 en 12 jaar). De oudste moet zelf ervoor zorgen dat ze klaar is voor school, vanaf het moment dat ze opstaat, tot ze vertrekt. De middelste ook, maar daar leg ik de kleren nog voor klaar en ik doe haar haren. En alle kinderen moeten hun was in de wasmand doen, anders was ik het gewoon niet.” – Lucinda

5. Serieus punt van discussie

„Ik had er als puber een hekel aan en het was ook echt een serieus punt van discussie. Achteraf gezien zou ik eerder hebben meegewerkt als ik niet constant het mikpunt van kritiek was hieromtrent. Dus beste advies wat ik kan geven voor ouders met pubers is om vooral niet boos te worden om dit soort dingen. Laat merken dat je er onvoorwaardelijk voor ze bent, die leeftijd is al moeilijk genoeg. Dan gaan ze vanzelf wel meer meehelpen.” – Patrick

6. Leren leven

„Dat hoort erbij. Het is goed voor het leren leven, zonder teveel nadruk op het “zelfstandig” – alsof je hem snel de deur uit wil. Zelfstandig wordt hij sowieso als hij op zichzelf gaat wonen. Je gunt hem een besef van regelmaat en leert hem later zorgen voor een prettige woonomgeving.” – Filipe

7. Peuter in huis

„Als je puber nog niet eens zijn onderbroek in de was doet, heb je geen puber, maar een peuter in huis. Was in de wasmand doen staat onder klusjes voor kinderen van 2-3 jaar. Natuurlijk kun je verwachten/eisen dat een 15-jarige wat doet. Skip zakgeld en verdeel wat hij hoort te krijgen over de klusjes die je wilt dat hij doet (+frequentie). Hou in wat je alsnog zelf hebt moeten doen. Kijken hoe snel alles ineens niet meer vergeten wordt.” – Jolanda

8. Onderweg een afslag gemist

„Als je serieus iets moet gaan eisen, dan heb je onderweg al een afslag gemist. Je kind moet met jouw hulp zelf de nodige dingen gaan inzien en uit zichzelf oppakken. Daar begin je al heel jong mee. Aan een peuter van 2 jaar kun je al vragen na zijn of haar broodje: ‘Breng je nu je (plastic) bordje naar de keuken voor mama?’ Zo slijp je er spelenderwijs gewoontes in en dat bouw je op. Dus nee, als je kind nooit een vinger uit heeft hoeven steken, dan kun je dat inderdaad nu niet opeens eisen. Alleen het woord al!” – Wendy