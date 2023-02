Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is de Huishoudbeurs nog oubollig? Niet met een seksspeeltjes-rad

Tienduizenden vrouwen trekken jaarlijks naar de Huishoudbeurs in de RAI in Amsterdam om de nieuwste gadgets op het gebied van het huishouden uit te proberen. Hoewel, de nadruk ligt wat minder op het huishouden dit jaar. De nieuwste stofzuiger is bij wijze van spreken vervangen door een seksspeeltje.

Is de beurs in de hoofdstad écht moderner geworden, zoals men zegt? De jonge Metro-journalist Emma Jansen (20) nam een kijkje. Is de Huishoudbeurs ook iets voor haar?

Na drie jaar afgelast te zijn geweest door de coronapandemie, keerde de Huishoudbeurs dit jaar terug met de 76ste editie. Wie benieuwd is moet snel zijn, want het evenement is tot en met vandaag te bezoeken. Het openingsweekend was uitstekend en betekende een recordaantal bezoekers.

De Huishoudbeurs is veranderd

Wanneer je over de wandelpaden van de Huishoudbeurs loopt, zie je dat er in de loop der jaren veel is veranderd. Gelukkig is het niet heel erg druk als ik aankom, hoewel ik zo ongeveer word overreden door trolleys. Het lijkt alsof er meer trolleys zijn dan bezoekers. De hoop dat ik misschien wat gratis spulletjes mee kan nemen schiet omhoog, want waarvoor heb je anders twee trolleys nodig? Helaas valt dat uiteindelijk niet mee, wat ook begrijpelijk is als je de prijzen van tegenwoordig ziet. Dit jaar zijn de gratis producten vooral vervangen door kansspelen en workshops.

Een wasbeertje en seksspeeltjes

„We zien dat er steeds meer jeugd naar de Huishoudbeurs komt. De producten zijn daar ook op aangepast”, vertelt een vrouw die bij het kraampje van Parfum To Go staat. Dat is wel te merken. Aan de ene kant zie je een Robijnspel, waarbij je een oranje doekje uit de wasmachine moet vangen om een Robijnbeertje te winnen. En aan de andere kant staat een EasyToys-rad, waar je merchandise kan winnen. De rij voor het seksspeeltjes-rad is lang, heel erg lang…



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Meer verwennerij op de Huishoudbeurs

Bij de ingang van hal 1 word ik gelijk geconfronteerd met het ‘Erotische verhalen theater door Rouze’. Ik neem plaats in een van de zitzakken, krijg een koptelefoon aangereikt en een vrouw begint een erotisch verhaal te vertellen. Aan de linkerkant van mij zit een groepje tieners te giechelen en aan de rechterkant is een man van een gerespecteerde leeftijd aandachtig aan het luisteren. De Huishoudbeurs is tegenwoordig dus voor iedere leeftijd en niet alleen maar gericht op ‘het huishouden’.

Ervaren Huishoudbeurs-ders

Wij Nederlanders gaan maar al te graag op koopjesjacht. De prijzen van de producten op de Huishoudbeurs zijn over het algemeen lager dan in de winkel. Echter, bij de catering is dat niet het geval. Je betaalt hier 8 euro voor een simpele panini met ham en kaas.

De ervaren Huishoudbeurs-ders komen goed – beter – voorbereid naar de Rai. De een na de ander tovert een zakje met daarin een belegd wit bolletje tevoorschijn, maar voor een koffietje wil iedereen wel betalen. Tijdens het eten kan je genieten van verschillende muzikanten zoals Roy Donders, waardoor ik de cateringprijzen ook wel weer snel vergeten ben.

Is de Huishoudbeurs iets voor jongeren?

Hoewel de leeftijd voor bezoekers van de Huishoudbeurs niet per se vaststaat, zou ik er niet zo snel met mijn vriendinnengroep heengaan. Het is meer iets voor een familie-uitstapje, samen met je oma of moeder. Zo kun je je familie laten kennis maken met de nieuwste trends, want wie wil er nou niet een hippe oma of moeder?