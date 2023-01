Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#285 ‘Heb je al een keuze gemaakt?’

Maud ziet een beetje tegen oud en nieuw op, want om nou zwanger op een groot feest te staan lijkt haar niet ideaal. Uiteindelijk besluit ze last minute om in te gaan op een uitnodiging van stagiare Maya. Zij geeft een huisfeestje in Amsterdam. Net iets voor de jaarwisseling komen Maud en Gio binnenvallen en Maud is nog niet naar de wc geweest of het gaat al mis…

Als ik de deur open doe kijk ik recht in de ogen van een grote man. Ik gok dat hij zeker 2 meter lang én breed is. Een ding is zeker, hij is hier niet om ons een gelukkig nieuwjaar te wensen. De grote boze wolf kijkt alsof hij elk moment iemand neer kan slaan en de tranen springen in mijn ogen. Gio pakt gelijk mijn arm om me de gang uit te trekken. „Wat is er nou allemaal aan de hand?”, vraag ik geschrokken. „De bovenbuurman is kennelijk al de hele avond aan het klagen wegens geluidsoverlast en dat liep net nogal uit de hand, hij begon om zich heen te duwen.” De schrik zit er goed in, zelfs de muziek is uitgezet, we hebben nog 15 minuten om het oude jaar af te sluiten en de sfeer is ver te zoeken. Als ik om me heen kijk zie ik overal flessen wodka en champagne en ik weet zeker dat iedereen of dronken is of onder invloed van andere middelen. Ik denk niet dat ik hier een topavond ga beleven. Gio lijkt mijn gedachten te lezen. „Zullen we gaan?”

„Ik sta nog liever met oud en nieuw op straat dan dat ik hier nog langer blijf”, zeg ik lachend van de zenuwen. Deze grimmige sfeer trek ik geen minuut langer.

Eenmaal buiten zien we op de hoek van de straat een gezellig bruin café. Gio en ik stappen net voor het aftellen naar binnen en zo staan we om 00.00 uur te proosten met typische Amsterdammers van ver in de zestig. Iedereen lacht en is gezellig en na middernacht gaan er schalen met bitterballen, vlammetjes en kaassoufflés rond.

Daarna kijken we nog even vuurwerk en rond 01.00 uur heb ik het eigenlijk wel gezien. „Zullen we lekker naar huis gegaan, ik heb een veel leuker plan”, fluister ik Gio in zijn oor. Op een of andere manier heb ik de laatste dagen heel veel zin in seks. Niet veel later liggen we dan ook in mijn bed en zo ga ik toch nog knallend het nieuwe jaar in.

Waar de meeste mensen op 1 januari brak op de bank hangen met pizza, ben ik begonnen met een grote schoonmaak. Ik voel me hartstikke energiek en krijg zin om de boel te ordenen. Ik sorteer kleding die ik binnenkort ga verkopen, want ik kan wel wat extra geld gebruiken voor de uitzet van mijn baby. Daarna maak ik alvast een borrelplank voor als mijn broer en zijn vriendin ‘s avonds langskomen voor een alcoholvrije nieuwjaarsborrel, want ik ben zwanger en de rest doet aan dry january. We drinken dan wel geen alcohol, het is hartstikke gezellig! Als ik samen in de keuken met mijn broertje sta, kan ik het toch niet laten om over de geldzorgen van mijn vader te beginnen. „Wist jij er vanaf?” Ik zie dat mijn broer begint te blozen. „Eigenlijk wel… maar ik wilde je er niet mee lastig vallen. Je hebt al zoveel aan je hoofd.” „Ik ben zwanger, geen idioot”, zeg ik net iets te boos terug. Ik zie dat mijn broertje schrikt. „Sorry, het was goed bedoeld van je, ik snap het.” We besluiten van de week af te spreken om te kijken of we mijn vader ergens mee kunnen helpen.

Als ik aan het eind van de avond uitgeteld in bed lig, val ik als een blok in slaap. De volgende dag ben ik vrij en word ik door Gio verrast met een ontbijt op bed. „Waar heb ik dat aan te danken?”, zeg ik lachend. Gio kijkt me met grote ogen aan en ik schrik me rot. „Eh nou Maud… het is 2 januari en… we zouden na 1 januari een keuze maken over onze samenwoonplannen. Ik was benieuwd of je er al over nagedacht hebt..?”

Maud (23) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Ze is zwanger van haar nieuwe vriend Gio en woont weer op zichzelf in een eigen huisje vlakbij Amsterdam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.