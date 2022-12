Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Ik erger me mateloos aan de hysterische kerstverlichting van de overburen, zeg ik er iets van?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Emma (29), die zich groen en geel ergert aan de flikkerende kerstverlichting van haar overburen.

„Ik heb niet zoveel met de feestdagen. Natuurlijk ga ik plichtsgetrouw naar mijn familie om Kerstmis te vieren, maar liever hang ik thuis op de bank onder een dekentje, samen met m’n hond. Een kerstboom haal ik ook nooit in huis. Veel te veel gedoe voor veel te korte tijd, want voor je het weet is het januari en staan al die bomen weer aan de kant van de straat.

Kermis schijnt naar binnen

Dat moeten mijn overburen ook gedacht hebben, dat die decembermaand voorbij vliegt. Ik zou anders niet weten waarom ze eind oktober hun huis al versierden met kerstverlichting. Het begon nog vrij ‘rustig’, de dag nadat de klok een uur terugging en het rond zessen al donker was. Een paar lichtjes in de boom in hun voortuin. Ach, het heeft ook wel een bepaalde sfeer, dacht ik nog. Niet wetende dat dit het begin was van een meerdaags project waarbij iedere dag wel iets nieuws werd opgehangen of neergezet. Een lichtgevende kerstman, een arrenslee, een kerstengel, sterren – je kunt het zo gek niet verzinnen of het staat of hangt er. En dan ook in werkelijk alle mogelijke kleurencombinaties en flikkerstanden. Wat dus allemaal bij mij naar binnen schijnt als ik de gordijnen ’s ochtends open – het is dan immers nog donker. Maar zeker in de decembermaand begint het om vier uur al te schemeren – en lijkt mijn woonkamer wel een disco met al die fonkelende lichtjes op mijn muren. Dan doe ik uit ellende de gordijnen maar dicht – en nóg komt dat licht erdoorheen, want verduisterend zijn ze helaas niet. Wat heet: zelfs als ik in bed lig, schijnt die kermis nog mijn slaapkamer binnen via de bovenkant van mijn rails.

Dilemma: last van lichtjes

Ik heb er laatst in het voorbijgaan wel iets van gezegd, hoor. Dat ze wel heel erg hadden uitgepakt, en dat ik die lichtjes zelf bij mij in huis zag flikkeren. M’n buurvrouw zei daarop dat ze de kerstverlichting een uurtje later zouden aanzetten. Dat hielden ze drie dagen vol, daarna vervielen ze weer in hun oude patroon. Bovendien, wat heb ik aan dat ene uurtje? Dan is het nog steeds donker en moet ik er nog steeds naar kijken.

Ben ik de enige?

Ook al ben ik niet zo’n kerstmens, ik gun iedereen z’n kerstgevoel, echt waar. Maar ik vind die hysterische kerstversiering ronduit overdreven. Sterker nog: mijn buren zíjn er niet eens tijdens Kerstmis, dan gaan ze op vakantie! Waarom dan zoveel, en waarom zo overdadig? En wáárom al sinds oktober? Ik weet ook nu al hoe dat gaat, die verlichting blijft op z’n minst tot nieuwjaar hangen – en met een beetje pech nog tot eind januari, dat zie je namelijk steeds vaker, dat mensen dat zo gezellig vinden. En dan heb ik het nog niet eens over de milieuvriendelijkheid van al die lichtvervuiling. Ik heb mijn probleem natuurlijk al eens bij mijn buren aangekaart, dus mijn dilemma: moet ik er opnieuw heen, of ben ik een feestverstoorder en moet ik het maar slikken dat ik de hele winter zit opgescheept met die overdadige feestversiering? Ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben die dit vind, toch?”

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies aan Ruud (49), die overlast ervaart van de warmtepomp van zijn buurman – en twijfelt of hij stappen moet ondernemen.

Lisanne zegt: „Onze buren hadden ook last van onze warmtepomp. Die van ons staat uit tussen 21.00 tot 07.00 uur, zodat deze in ieder geval niet de nachtrust verstoort. Dit scheelt ook nog eens veel stroom en het water koelt nauwelijks af (we kunnen gewoon om 07.00 uur warm douchen).”

Elmer vindt: „Het is lastig met buren leven die 0 rekening met anderen wensen te houden. Maar goed, aanpakken is mijn advies, te beginnen met geluidsmetingen. Vanuit dat resultaat verder opties bedenken.”

Menno geeft het advies: „Er zijn speciale kappen die je eromheen kan zetten waardoor de overlast nul is. Beetje rare actie van die buurman. Die goede man wilde er zelfs aan meebetalen. Zelf erger ik me rot aan die kattenverschrikkers. Die piep is ongelofelijk hoog. Ik loop er met een grote boog omheen. Oftewel: sommige mensen horen gewoonweg meer dan anderen qua frequentie.”

Marjolijn tipt: „Je kunt altijd zelf een geluiddeskundige inschakelen en metingen laten doen. Die heeft vast ook wel advies wat je er tegen kunt doen op eigen terrein. Daarnaast vind ik het ook gewoon asociaal. Ik snap goed dat deze man met een steen in zijn maag leeft nu. Is er geen buurtbemiddeling? Laatste redmiddel is de rijdende rechter.”

