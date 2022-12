Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dilemma: ‘Mijn schoonmoeder weigert ons uit te nodigen voor Kerstmis, moet ik het wéér organiseren?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Marlies (45), die baalt dat haar schoonmoeder haar nooit uitnodigt voor Kerstmis en twijfelt of zij het dan maar weer moet organiseren.

„Zeg me dat ik niet de enige ben, die opziet tegen Kerstmis. Want elk jaar is het weer geëmmer met mijn schoonfamilie: waar vieren we het? De familie van mijn man is best groot: hij heeft twee broers en zussen, die ook allemaal weer kinderen hebben – een gezelschap van in totaal 21 mensen. Nogal een club om in huis te hebben, en om voor te koken. Ik merk ook dat niemand heel erg happig is om daarin het voortouw te nemen zodra december in aantocht is. Dan is het ineens angstvallig stil in de familieapp en wordt het woord ‘kerst’ vermeden. Al komt het uiteindelijk altijd goed en werpt iemand zich op als vrijwilliger – en is Kerstmis best gezellig. Ik moet ook zeggen dat iedereen altijd wel voor wat lekkers zorgt, zodat je als organisator niet in je eentje tig rollades hoeft te braden, aardappels te schillen en chocoladetoetjes te maken.

Schoonmoeder zegt nee

Er is echter één persoon die zichzelf nooit als vrijwilliger aanbiedt, en dat is mijn schoonmoeder. Mijn man en ik zijn al twintig jaar samen, dus ik loop al heel wat jaren mee in zijn familie. Toegegeven: vroeger was kerst altijd bij mijn schoonmoeder – maar toen was het gezelschap ook nog stukken kleiner. Sinds de kinderen er zijn, valt het me op dat mijn schoonmoeder élke kerst onder een diner bij haar thuis uit probeert te komen. ‘Ik heb er de ruimte niet voor, dat past toch allemaal niet’, is steevast haar verweer. Maar hallo, het is niet alsof ik op een of ander groot landgoed woon, of zo. In onze doorzonwoning is het al druk met onze drie kinderen, laat staan als de hele familie van mijn man over de vloer komt. Ik vind dat dus vreselijk irritant.

Ik ben ook steeds aan het vergelijken. Zo heb ik het met drie kinderen en een fulltime baan behoorlijk druk, terwijl mijn schoonmoeder al lang en breed met pensioen is. Ze doet werkelijk élke dag waar ze zin in heeft, wat voornamelijk nietsdoen is. Dan kun je toch best een keer Kerstmis organiseren, toch? Ik vind het óók weleens fijn om ergens op visite te komen zonder iets te hoeven doen. En ik zeg niet dat dat ieder jaar hoeft, maar eens in de zoveel tijd is wel zo fair, vind ik.

Dilemma: zelf organiseren?

Zoals ik al zei: tot nu toe kwam het steeds goed, maar niet per se op een aangename manier. Het is altijd een last minute geregel waarbij steeds dezelfde mensen met de hand over het hart strijken en de organisatie op zich nemen – in de praktijk komt dat neer op mijn schoonzussen en ik. Ook dit jaar is het weer bal: het is al half december en kerst ligt nog niet vast. Ik vind dat niet alleen vervelend, maar ook stressvol. Eén van mijn aangetrouwde schoonzussen vindt dat blijkbaar ook, want die heeft voor het eerst uitgesproken dat de beurt aan onze schoonmoeder is en dat ze het zelf vertikt om kerst te organiseren.

Mijn schoonmoeder blijft naast haar standaard excuus angstvallig stil – ik denk dat ze stiekem hoopt dat iemand anders zich nog aanbiedt als host. En het erge is: dat gaat misschien nog gebeuren ook, want nu Kerstmis met rasse schreden dichterbij komt, neig ik ernaar om mijn huis maar weer beschikbaar te stellen – net als vorig jaar en twee jaar daarvoor. Mijn man wil het in elk geval wel, omdat hij geen zin heeft in familiegedoe. Maar moet ik dat wel doen, of moet ik – net als de rest – hard to get spelen en mijn schoonmoeder daarmee dwingen kerst bij haar te vieren? Of wachten tot een ander familielid het heft in handen neemt? Maar: wat als dat niet gebeurt en Kerstmis volledig in het water valt? Wat zeg ik dan tegen de kinderen, die juist enorm uitkijken naar de tijd met hun neefjes en nichtjes? Kortom: adviezen zijn welkom.”

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies aan Emma (29), die zich groen en geel ergert aan de flikkerende kerstverlichting van haar overburen.

Diny vindt: „Verlichting is leuk, maar waarom zou ik mijn gordijnen of rolluiken dicht moeten doen voor de overdreven kerstverlichting van de buren? Dat kan ook minder!”

Roos zegt: „Ik snap best dat een halve kermis tegenover je teveel van het goede kan zijn. Ik vind het zelf ook verschrikkelijk, al die kleuren en dat geknipper, maar meningen verschillen. Ik vraag me hierin ook altijd af in hoeverre die mensen het zelf überhaupt zien en of ze wel snappen hoe storend het voor overburen kan zijn. Misschien moet je zelf vrolijk meedoen? Nee, alle gekheid op een stokje. De meest simpele oplossing: betere (lees: verduisterende) gordijnen of rolgordijnen ophangen. Heb je in de zomer als het weer lang licht blijft ook profijt van.”

Niks van zeggen, vindt Hermien: „Je krijgt er alleen maar scheve gezichten van. Die buren genieten ervan en zijn blij, laat ze. Jijzelf: doe de gordijnen dicht, probleem opgelost.”

Estrella besluit: „Samen een compromis vinden, dan blijft het voor iedereen een leuke kerst. Waarom toch zo eenzijdig denken tegenwoordig? Niet iedereen houdt ervan, daar is ook iets voor te zeggen toch? Waarom zou je elkaar iets door de strot willen drukken of opdringen?”

Nog meer dilemma’s die door Metro zijn besproken vind je hier.





