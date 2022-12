Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Winactie: maak kans op een Disney-pakket van Avatar: The Way of Water

Heb je dertien jaar met smart zitten wachten op de nieuwe Avatar? Of heb je dat kassucces uit 2009 veel later gezien en verheug je je net als de fans van toen op Avatar: The Way of Water? Doe dan alvast mee aan deze winactie van Metro en The Walt Disney Company.

Regisseur James Cameron bedient het bioscooppubliek in ieder geval met die langverwachte opvolger. In 2009 was Avatar een klapper met Sam Worthington en Sigourney Weaver. Nu, in 2023, zijn de twee er weer bij. Maar er is met Kate Winslet nog een wereldster – onherkenbaar, zie de foto hierboven – te bewonderen.

Avatar: The Way of Water peperduur

Over deze Avatar verklappen we alvast dat er zelden of nooit zo’n technisch hoogstandje voor bioscopen is afgeleverd. En dat er minstens 2 miljard euro in de wereldwijde kassa’s moet verdwijnen om quitte te draaien.

Avatar The Way of Water speelt zich meer dan tien jaar na de gebeurtenissen van de eerste film af. De film vertelt het verhaal van de familie Sully (Jake, Neytiri en hun kinderen). We zien de problemen die hen achtervolgen, de moeite die ze doen om elkaar te beschermen, de gevechten die ze voeren om in leven te blijven en de tragedies die ze doorstaan. Verder verraden we nog even niets en verwijzen je naar de trailer. Dat is wat Walt Disney tenslotte heeft vrijgegeven.

De film waar veel mensen zo lang naar uitkeken, is vanaf vandaag in de bioscoop te zien.

Meedoen met de winactie

Wil je een van de twee pakketten winnen met een Avatar-notebook, -drinkfles, -drinkbeker, -stickervel en -tas? Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met maandag 19 december, 12.00 uur. De winnaars krijgen vervolgens persoonlijk bericht.

