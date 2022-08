Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nazomeren? 7 x prachtige locaties op Sicilië om bij weg te dromen

Verleng je zomer en boek een heerlijk verblijf op het prachtige Italiaanse eiland Sicilië. In september en oktober is het er nog zwoel en warm en het zeewater ideaal voor een dagelijkse duik. En een grote plus: als je niet in het hoogseizoen op vakantie gaat is het ook een stuk minder prijzig. Ben jij wel toe aan een lekkere nazomer? In deze villa’s kom je sowieso tot rust.

We tippen je een paar fijne plekken.

Sicilië

Dit Italiaanse eiland is het grootste eiland in de Middellandse Zee. Het is de zogenoemde ‘onderkant van de laars’ en het is weer héél anders dan het vaste land van Italië. Het is prachtig en daarom de perfecte plek om jouw zomer te verlengen. Weet je niet waar je moet zoeken? Wij zetten wat pareltjes van accommodaties op een rijtje.

Tenuta Frantoio

Tenuta Frantoio straalt een sereniteit uit en hier komen licht, comfort en de binnen- en buitenruimtes harmonieus samen. Een oude tuinpoort geeft toegang tot het enige zandstrand van Panarea waar je hele dagen kunt luieren, zwemmen en wandelen. Tenuta Frantoio staat voor nostalgie waar de Eolische architectonische tradities zijn gerespecteerd en een hartelijke, gastvrije sfeer heerst.

I Lentischi

In deze villa word je ondergedompeld in designer chic en de rust en stilte van het platteland van Noto. De eigenaren van I Lentischi zijn beiden succesvolle ontwerpers en dat zie je terug in de rustgevende en moderne ruimtes. Samen met de weidse uitzichten, maakt het design I Lentischi tot een prachtig landelijk toevluchtsoord met Noto en het natuurreservaat Vendicari op slechts een klein eindje rijden. Hier heb je het niet door dat de zomer bijna ten einde is, of misschien pak je al een stukje herfst mee?

Linera

In het oosten van Sicilië staat Linera, een heerlijke vakantievilla in een oud wijnhuis uit 1860. De villa ligt prachtig tussen de Etna en de Ionische Zee in, een paar kilometer buiten het dorp Santa Venerina, en is het perfecte uitgangspunt om de wijnhuizen rond de vulkaan te ontdekken. De eigenaar van Linera houdt van design en vintage en dat zie je overal terug. De moderne accessoires blenden met gemak met de antieke familiestukken en originele mid-century kunst. Dit is een plek voor zowel wijn- als designliefhebbers.

Saia

Saia kijkt uit over een vredige vallei die is bezaaid met olijf- en citrusboomgaarden. Hier ga je naartoe als je de rust van het plattelandsleven zoekt, inclusief de geur van droog gras en uitzicht op de heuvels rondom. Bij de villa zit een mooi zwembad dat uitnodigt tot een verkoelende duik, maar als je de auto pakt ben je ook zo bij de lange zandstranden van Val di Noto. Ook liggen een aantal mooie historische steden op een klein stukje rijden.

DolceVita

Deze villa doet haar naam eer aan. DolceVita is een stijlvol architectonisch huis dat bestaat uit eigentijdse ruimtes en een heerlijk kobaltblauw zwembad. Hier gaat binnen naadloos over in buiten, naar de terrassen met zeezicht en de Arabische geïnspireerde ommuurde tuinen. DolceVita kijkt uit op natuurreservaat Vendicari, waar ongerepte natuur en verschillende strandjes op je liggen te wachten. Neem je eigen lunch en strandspullen mee, want in het reservaat vind je geen restaurantjes of bars.

Nido d’Estia

Nido d’Estia ligt op een panoramische locatie met uitzicht op het omliggende land en de glinsterende zee. Het interieur van deze charmante villa is prachtig ontworpen en blendt naadloos met de schaduwrijke terrassen en tuinen die Nico d’Estia omringen. Hier gebruik je alle zintuigen want deze villa is een lust voor het oog, je hoort de krekels zingen en de mediterrane gewassen geuren heerlijk als de dag langzaam overgaat in de avond. Het smaragdgroene gazon en het kristalheldere, blauwe water van het zwembad maken het helemaal af.

Casa Vera

Villa Casa Vera ligt vlakbij Noto, het meest oostelijke dorp in een rij van verschillende barokke Werelderfgoeddorpjes, zoals Modica, Ragusa en Scicli. Hier gaan natuurlijke bruin-, blauw- en grijstinten hand in hand en laten het kobaltblauwe zwembad extra schitteren. Casa Vera heeft verschillende ruime terrassen waar je kunt dineren, loungen, zonnebaden en genieten van het uitzicht op de zee en het platteland.

TerraMia

Als je aan komt rijden bij TerraMia, zie je de villa oprijzen vanachter de vele olijf- en amandelbomen. Eenmaal gearriveerd kom je terecht in een liefdevol ontworpen en kunstzinnige villa. In de hedendaagse architectuur komen design en natuur harmonieus samen. In de buurt is genoeg te doen. Zo kun je het natuurpark bezoeken en lekker naar het strand gaan, naar een van de omliggende dorpjes rijden of Syracuse ontdekken. Syracuse was ooit de machtigste stad van Groot-Griekenland en heeft een van de mooiste stadscentra van Italië.

Ga jij een tripje boeken naar Sicilië? Wij zijn helemaal om.