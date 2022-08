Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

3 betaalbare boten (mét motor) om mee door de grachten te varen

Met mooi weer is varen door door de grachten of over de vele meren in Nederland het summum. En het kan nog relatief betaalbaar. Drie manieren om met je eigen boot te varen voor minder dan 10.000 euro.

Hoewel veel boten een stuk duurder zijn dan 15.000 euro – helemaal als je ze nieuw koopt – kun je voor weinig geld al een leuk exemplaar op de kop tikken. Verwacht echter niet de meest luxe exemplaren met veel vermogen of een immense binnenruimte.

Boten onder de 10.000 euro

Als je een boot koopt, heb je als je het groot aanpakt om te varen een vaarbewijs nodig. Een exemplaar dat korter is dan 15 meter en niet sneller gaat dan 20 kilometer per uur, mag je vanaf je zestiende zonder vaarbewijs besturen.

1. Rubberen boot

Een van de goedkoopste opties om het water op te gaan, is een rubberen boot. Ze zijn er in allerlei soorten en maten en ook met peddels kom je een heel eind. Maar in dit artikel hebben we het over gemotoriseerde boten.

De LodeStar Ultra Light 195 is bijvoorbeeld zo’n betaalbare rubberen boot. Het model biedt plek voor twee personen. De prijs van net geen 1.400 euro is exclusief buitenboordmotor. Aangeraden wordt om er een 4 pk motor achter te hangen. Bijvoorbeeld een van Tohatse, met een prijskaartje van 1.200 euro. Voor 2.600 euro heb je dus een nieuwe rubberen boot met buitenboordmotor.

2. Sloep

Wil je meer comfort om langere tochtjes te maken door de grachten, dan is een sloep dan wel tendersloep wellicht meer wat voor jou. Dit soort boten zijn een stuk stabieler in het water.

Bijvoorbeeld de Qwest R400. Deze kleine boot is gemaakt voor vier personen en heeft een basisprijs van 5.500 euro. Wil je een stuurconsole in je boot, dan ben je 750 euro extra kwijt. Daarbij komt er nog een flink bedrag voor de buitenboordmotor overheen. Wil je 20 pk, dan ben je zo’n 4.000 euro extra kwijt, al kun je natuurlijk ook voor minder vermogen kiezen. In de grachten heb je al die pk’s in ieder geval niet nodig.

Sloep

Leuk zo’n aluminium boot, maar die heeft door zijn strakke uitstraling toch niet helemaal de charme van een sloep. Hoewel zo’n sloep er wellicht duurder uitziet, zijn ze er al voor minder dan 5.000 euro. Bijvoorbeeld de Amigo 400 Classic.

De prijs van 4.495 euro is exclusief motor en zonder enige opties. Voor minder dan 10.000 euro heb je zeker wel een complete boot.

Wil je de grachten op, kijk eens naar een elektromotor

In 2030 moeten alle boten in het Amsterdamse water uitstootvrij zijn. Met een snelle 2-takt door de grachten zal dus niet meer gaan. Nu al krijgen uitstootvrije boten 70 procent korting op het binnenhavengeld.

Van je huidige of een nieuwe boot een elektrische variant maken, is niet ingewikkeld. Meestal kun je namelijk eenvoudig de motor verwisselen. Opvallend is dat zo’n elektrische buitenboordmotor veel goedkoper is dan een benzinevariant. Zo vonden we een motor met 3 pk die je al voor 300 euro koopt. Ideaal voor achter het eerstgenoemde rubberen exemplaar.

Vergeet echter bij een elektrische aandrijflijn niet dat je ook een accu moet kopen. Wil je ongeveer 3 uur vaartijd met de 3 pk motor, dan moet je een 200 Ah accu aanschaffen. Zo’n accu kost ook al gauw 200 tot 300 euro.