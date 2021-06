Tinder komt met mogelijkheid om profiel te verbergen voor exen

Of het nu in de echte wereld of in de digitale wereld gebeurt, het blijft vaak ongemakkelijk om je ex onverwacht tegen te komen. Gebruikers van de datingapp Tinder hoeven binnenkort in ieder geval niet meer bang te zijn dat het gebeurd, dankzij een nieuwe functie die binnenkort geïntroduceerd wordt.

Tinder komt met een functie waarmee je een profiel kunt verbergen voor exen. Dat kan omdat accounts gekoppeld zijn aan een telefoonnummer. Wanneer je als gebruiker een telefoonnummer van een ander in de app blokkeert, is jouw profiel voor diegene niet meer zichtbaar. Zelf komt je hem of haar dan ook niet meer tegen.

Nummers van buren, familieleden of collega’s

Overigens geldt de functie niet alleen voor exen. Je kunt natuurlijk ook nummers van buren, familieleden of collega’s blokkeren. „Of het nu een voormalige vlam, een neef of een collega is. Iedereen kent wel iemand die je liever niet tegen het lijf loopt wanneer je aan het daten bent”, schrijft het bedrijf.

Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe functie kun je de app toegang geven tot de contacten die in jouw telefoon staan. Wanneer je dat eenmaal hebt gedaan, kan het blokkeren beginnen. Maar wie liever geen toegang tot alle contacten geeft, kan ook handmatig de telefoonnummers van het te blokkeren contact invoeren.

Onderzoek onder Tinder-gebruikers

Uit een onderzoek van het datingplatform blijkt dat 40 procent van de mensen die online daten weleens een ex op een datingapp is tegengekomen. 24 procent zegt zelfs weleens op een familielid of collega gestuit te zijn. Volgens Tinder liet 78 procent van de ondervraagden weten deze personen liever niet te zien. Ook willen gebruikers niet dat hun profiel gezien dan worden door bijvoorbeeld familieleden. „We kunnen je niet redden van een ongemakkelijke ontmoeting bij een koffietentje, maar we kunnen je wel meer controle geven over je Tinderprofiel”, aldus het bedrijf.

De functie werd al eens getest in India, Zuid-Korea en Japan, maar moet nu beschikbaar worden voor gebruikers uit alle landen. Wanneer dat precies gaat gebeuren is nog niet duidelijk.