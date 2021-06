Je eigen muziek op Spotify en TikTok zetten? Dat kan vanaf nu in Nederland!

Je eigen muziek op 150 streamingdiensten zetten, waaronder Spotify, Apple Music, Deezer en TikTok, is vanaf vandaag voor elke artiest in Nederland mogelijk. Misschien nog beter nieuws: 100 procent van de inkomsten belanden in je eigen portemonnee. Is het gratis? Dat niet, maar reuzehandig met de hulp die je krijgt wel. Hier lees je hoe deze muzikale doorbraak in ons land werkt (en onderaan artikel vind je een aantrekkelijke actie).

Believe (met dochterplatform TuneCore) is de onafhankelijke wereldleider in digitale muziekdistributie. Gezamenlijk kondigen zij vandaag officieel aan hun activiteiten uit te breiden naar de Benelux. Dat betekent heel goed nieuws voor iedereen die in Nederland – en dus ook België en Luxemburg – muziek maakt en dat aan de hele wereld wil laten horen.

Bij gebruik van TuneCore behoudt de artiest zelf 100 procent van de rechten en inkomsten uit zijn of haar muziek. De aanvullende diensten van Believe zijn er om ondersteuning te bieden in alle stadia van de muzikale carrière. Samen bieden de bedrijven muziekartiesten internationale toegang tot de muziekmarkt. Met lokale activiteiten in veertien landen en op vier continenten is TuneCore het grootste globale DIY-muziekplatform (Do It Yourself) voor artiesten en labels. De uitbreiding in de Benelux is een nieuwe stap in de voortdurende wereldwijde expansie.

Inkomsten muziek 80 procent uit streaming

En die wereldwijde expansie is er, legt Nikolaas De Belie, Head of Believe & TuneCore Benelux, uit: „Door de coronacrisis is de digitale transformatie in een stroomversnelling beland. Meer dan 80 procent van de Nederlandse muziekinkomsten komt nu uit streaming. Onafhankelijke artiesten en labels staan sterker dan ooit tevoren. We willen nu ook in de Benelux onze expertise, data en technologie aanbieden. Met Believe en TuneCore gaan we in Nederland en de andere twee landen dé digitale distributiepartner worden van de independent muziekcommunity.”

Eenvoudig toegang tot de muziekmarkt

De digitale expertise van Believe wordt ingezet om de muziekmarkt toegankelijker te maken via innovatieve technologie. Met Tunecore biedt Believe het eerder genoemde wereldwijde DIY-platform. Daarmee kunnen artiesten zelf hun muziek op meer dan 150 streamingplatformen zetten. Artiesten behouden hierbij de volledige controle over hun muzikale carrière. Zij ontvangen 100 procent van alle inkomsten en blijven zelf eigenaar van hun muziek. Daarnaast heeft TuneCore een programma ontwikkeld met masterclasses en biedt het de nodige tools voor een succesvolle release in eigen beheer.

Nederlandse vraag: Wat kost me dat?

Je ‘hoort’ het elke Nederlandse artiest meteen denken: „Dat klinkt prachtig, maar wat kost me dat dan?” De vraag is terecht en eenvoudig te beantwoorden. Wil jij een single op Spotify en andere streamingdiensten wegzetten om de wereld jouw muziek te kunnen laten horen? Dat kost je een tientje. Wil je een heel album presenteren? Dat kost je 30 euro. Heel simpel. Wil je gebruik maken van de extra masterclasses en tools, dan gelden daarvoor aparte prijzen.

Hier zie je hoe Believe werkt:

Internationale prioriteit voor lokale acts

Via een distributiedeal kunnen TuneCore-artiesten bij Believe gebruik maken van die aanvullende diensten. Believe kan van lokale acts een internationale prioriteit maken door hun liedjes en video’s wereldwijd aan te bieden bij playlist-curatoren van verschillende streamingdiensten. En werkt intensief samen met digitale platformen om nieuwe promotie- en marketingtools aan te bieden. Zo kunnen artiesten hun digitaal bereik vergroten en aldus meer streams, views, interacties en inkomsten genereren.

Davina Michelle ging je voor

Meer dan 1 miljoen TuneCore-artiesten hebben gezamenlijk al meer dan 2 miljard dollar verdiend. Zo speelde het platform voor de Nederlandse artiest Davina Michelle aan de start van haar carrière een belangrijke rol in het in eigen beheer uitbrengen van haar coversongs. Zo kon zij een internationale fanbase opbouwen. We weten allemaal hoe geweldig dat is gelukt (denk alleen maar even terug aan het Eurovisie Songfestival). Ook Sevdaliza werkt met TuneCore. Internationale artiesten als Queen, Björk en Slayer doen dat met Believe.

Belangrijke banden met Spotify, Apple Music en YouTube

Believe heeft onlangs 300 miljoen euro opgehaald via een beursgang in Parijs. Zo kan de internationale groeistrategie worden ondersteund. Believe is momenteel actief in vijftig landen. Samen met TuneCore is het bedrijf verantwoordelijk voor een groot deel van de internationale digitale distributie van muziek. Tunecore is voorkeurspartner bij zowel Spotify als Apple Music. Ook is het de nummer 1 independent music partner bij YouTube. Zo kan het bedrijf rechtstreeks en zonder tussenpersoon voordelige tarieven onderhandelen met de streamingplatformen. Dat resulteert vervolgens weer in hogere uitbetalingen voor haar artiesten en labels. TuneCore onderscheidt zich hiermee van andere DIY-platformen.



We are humbled for this new milestone allowing us to continue to fulfill our mission: developing independent artists and labels in the digital world with respect, expertise, fairness and transparency. #BelieveListing #BelieveIPO #ShapeTheFuture pic.twitter.com/l3CSVPIlXg — Believe (@believe) June 10, 2021

Meer diversiteit, gelijkheid en inclusie

Bij Believe en TuneCore maken diversiteit, gelijkheid en inclusie deel uit van het DNA van het bedrijf. Recent werd daarom onderzoek naar de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de muziekindustrie gedaan. Het rapport, BE THE CHANGE: Woman Making Music 2021, is bedoeld om zinvolle veranderingen in de industrie teweeg te brengen. Dit door onder meer seksuele intimidatie, objectivering en leeftijdsdiscriminatie aan te pakken. De gedachte is dat de muziekindustrie collectief de verantwoordelijkheid heeft om denkpatronen en gedrag te veranderen. Zo kan een betere omgeving worden gecreëerd voor alle vrouwen in onze gemeenschap.

Actie voor gebruikers in Nederland

Artiesten in Nederland, opgelet! Met de lancering van het platform in de Benelux biedt TuneCore tijdelijk een korting aan van 50 procent op nieuwe releases. Gebruik de kortingscode BENELUX50 bij het afrekenen of meld je gratis aan via deze link.

Nieuwsgierig naar nog meer informatie? Kijk dan eens op Believe.com en TuneCore.com/nl.