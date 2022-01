Lockdown of niet: deze tien activiteiten kunnen altijd

Een avondje naar de kroeg zit er voorlopig nog niet in, maar dat betekent niet dat je jezelf hoeft te vervelen. Genoeg te doen! Lockdown of niet: deze tien activiteiten kun je altijd ondernemen.

Een rondje wandelen, Netflixen, koffie halen. Het zijn stuk voor stuk typische ‘lockdown-activiteiten’, die je vast en zeker kent. Maar heb je ook wel eens aan deze tips gedacht?

Lockdown-activiteiten

1. Eten, eten en nog eens eten

Genoeg tijd om te experimenteren in de keuken! Haal je kookboek uit de kast en ga aan de slag met de lekkerste recepten. Maak bijvoorbeeld je eigen pasta, of vul een quiche met de lekkerste ingrediënten. Smullen maar.

2. Neem een koude duik

Steeds meer mensen ontdekken tegenwoordig het plezier van zwemmen in ijskoud water. Geen slecht idee: zwemmen in koud water geeft je lichaam namelijk een boost en je maakt nog eens dopamine aan ook. Een leuke activiteit om met een groepje vrienden te doen, al is het alleen maar om te kijken wie het hardste gilt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

3. Bak een taart

Of tien cupcakes. Niet alleen lekker, maar ook nog eens meditatief. Bovendien gaat er niks boven de geur van verse appeltaart in huis. Yum!

4. Doe een cursus

Tegenwoordig kun je alles online leren en vaak nog eens kosteloos ook. Beleggen, photoshoppen, breien, reanimeren: waar wil jij meer over te weten komen?

4. Filmmarathon

Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light. Creëer je eigen thuisbioscoop en luister naar de wijsheden van Dumbledore, terwijl je de laatste Harry Potter films achter elkaar kijkt. Een superrelaxte activiteit om de lockdown door te komen.

5. Stel nieuwe doelen op

Welke momenten van het vorige jaar zijn je bijgebleven? Soms is het goed om even stil te staan bij wat je allemaal hebt gedaan in een jaar en welke dingen je nog wilt bereiken. Schrijf je doelen op een rijtje. Hoe specifieker, hoe beter.

6. Leer een nieuw spel

Genoeg van Uno of Monopoly? Daag jezelf uit en leer een een nieuw spelletje. Duik bijvoorbeeld in de wereld van schaken, of begin aan een uitdagende sudoku.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

7. Begin een leesclub

Een spannende thriller in je eentje is leuk, maar zou je het verhaal niet dolgraag met anderen willen bespreken? Trommel wat vrienden op en kom bij elkaar om een boek te bespreken. Spreek af dat iedereen uit de club een boek mag voorstellen. Zo kom je misschien wel verhalen tegen die je anders nooit had gelezen!

8. Laat een hond uit

Baasje blij, jij blij, de hond blij. Wandelen met een kwispelend dier aan de lijn maakt je dag in één keer goed. Op websites als hondjeuitlaten.nl en petbnb.nl zijn genoeg honden te vinden, die graag naar buiten gaan met jou.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

9. Schrijf een kaartje

Gewoon omdat het leuk is. Laat je oma weten dat je aan haar denkt, of stuur een kaartje naar iemand die in een dipje zit. Een makkelijke manier om een glimlach op het gezicht van je geliefden te toveren.

10. Pimp je interieur

Kan je muur wel een nieuwe kleur gebruiken? Of simpeler: zijn er nog leuke plantjes die je kunt kopen om je huis mee op te fleuren? Een betere tijd om je interieur op te knappen, kunnen wij ons niet voorstellen.