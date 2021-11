5 manieren om jezelf te trakteren die (bijna) geen geld kosten

Successen mogen vaker gevierd mogen worden. Niet alleen omdat we ons wat vaker mogen focussen op wat wél goed gaat, maar ook omdat zo’n treat yourself momentje in het vooruitzicht enorm motiverend werkt. Het helpt dus ook om onze doelen te behalen.

Een fles champagne, een lekker etentje, een nieuw kledingstuk… Het zijn allemaal dingen waarop je jezelf kunt trakteren als je een doel hebt behaald. Goed voor het moraal, maar helaas niet voor de portemonnee.

Jezelf trakteren kost vaak geld

Als ik zin heb om mezelf te trakteren – ook als je juist een shitty dag heb trouwens – is het een oplossing om er geld tegenaan te gooien. Dat moet anders kunnen. Want als je ook bezig bent met spaardoelen behalen, gaat er op jaarbasis aardig wat geld in die treat yourself momentjes zitten.

Begrijp me niet verkeerd: als je een enorme prestatie heb geleverd, is het niet erg om geld uit te geven. Maar hoe zit het met die kleinere subdoelen die je voor jezelf opstelt, omdat het bewezen is dat die je dichter bij je doel brengen?

Treat yourself zonder blut te worden

Dit zijn vijf manieren om zo’n treat yourself momentje te creëeren die (bijna) geen geld kosten.

Neem een dag vrij zonder reden

Een ‘niets moet, alles mag’-dag. Slaap heerlijk uit, bak een stapel fluffy pancakes als ontbijt en doe zoveel self-care tips uit de rest van het lijstje als je wil. Als je er maar voor zorgt dat het onproductief is. Ga dus niet stiekem de dag gebruiken om je kast op te ruimen, of iets dergelijks.

Maak een DIY gezichtsmasker

Het is misschien een beetje cliché, maar er is een reden waarom pamper sessies de ultieme self-care worden genoemd. Het is gewoon heerlijk. Voor sommige DIY gezichtsmaskers heb je zelfs alle producten in huis en hoef je geen cent uit te geven.

Ga naar buiten

Doe aan forest bathing, zoals de Japanners. Het is bewezen dat de natuur kalmerend werkt en je een beter humeur geeft, maar als jij een stadsmens bent, zal een wandeling door het centrum net zoveel doen voor je humeur. Zet een leuke podcast op of ga juist voor een telefoonvrije wandeling.

Houd een marathon met je favoriete films

Zeker in de herfst en de winter is dit een ideaal treat yourself momentje. Koop je favoriete snacks in de supermarkt, steek kaarsen aan en kruip onder een dekentje. Zet vervolgens je favoriete films aan, waarvan je zeker weet dat je je goed gaat voelen. Lees hier 5 kerstfilms die (bijna) op Netflix te zien zijn.

Lees een boek

Wanneer is de laatste keer dat je een boek hebt gelezen? Door onze smartphone en alle streamingsdiensten vergeten we vaak dat dat ook nog een optie is: een boek oppakken. En dat terwijl het heerlijk relaxend is. Heb je echt een gruwelijke hekel aan lezen? Ga dan eens voor een audioboek (via bijvoorbeeld Spotify). Het enige wat je dan hoeft te doen is chillen op de bank of in bed. Dutjes zijn natuurlijk ook toegestaan en een hele goede traktatie aan jezelf!