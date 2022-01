Jongeren zien banken niet meer zitten: ‘Behandeld als een nummer’

Jongvolwassenen hebben weinig vertrouwen in persoonlijke aandacht van banken. 62 procent van de jongeren denkt dat banken geld belangrijker vinden dan mensen. Een op de drie van de jongvolwassenen vindt dat ze vooral worden behandeld als ‘een nummer’.

Bovendien heeft nog maar 14 procent van de jongeren het gevoel dat banken zich verdiepen in hen als persoon. Dit en meer blijkt uit onderzoek in opdracht van SNS, waarbij 1.096 Nederlandse jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar werden ondervraagd. Genoemde bank heeft overigens als slogan ‘In jouw belang’. Met de komst van Angela Eijlander als directievoorzitter kondigt SNS daarin tegelijkertijd een nieuwe koers aan. Daarin „staat aandacht voor de groei van ieder mens centraal”.

Jongeren willen wel advies van banken

Hoewel jongvolwassenen weinig enthousiast zijn over banken, vindt bijna 80 procent wel dat de bank hen moet kunnen adviseren bij belangrijke financiële momenten als zij daarom vragen. De net benoemde Eijlander kan zich daarin vinden: „We zijn ervan overtuigd dat de juiste aandacht leidt tot persoonlijke groei.”

Maar er is meer gerichte aandacht nodig voor de uitdagingen waar jongvolwassenen voor staan, zodat zij hun groeimogelijkheden optimaal kunnen benutten. 55 procent van de jongeren uit het onderzoek wil meer inzicht in persoonlijke groeimogelijkheden. 58 procent van hen wil graag meer kennis hebben om financieel te kunnen groeien. Dat jongvolwassenen willen groeien betekent niet dat ze alleen maar rooskleurig naar hun financiële toekomst kijken. 38 procent maakt zich zorgen over hun financiële positie, met name om huisvesting. Maar een op de vijf jongeren maakt zich geen zorgen over het vinden van een huis.

Eerst de mens, dan het geld

Bijna een kwart van de jongeren vindt dat er te weinig persoonlijk contact is met banken. Een ruime meerderheid (83 procent) zou het prettig vinden om eenvoudig persoonlijk contact te kunnen hebben met een medewerker van de bank. Directievoorzitter Eijlander: „Om jongvolwassenen beter te kunnen helpen, is het dus belangrijk om dichter bij elkaar te komen. We gaan echt aan de slag met deze bevindingen.”

