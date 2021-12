Tip voor een uitje in donkere dagen: het 10e Amsterdam Light Festival

Het Amsterdam Light Festival is vanmiddag geopend. De tiende al weer! Wegens de coronamaatregelen speelt het festival van de lichtkunstwerken zich deze keer tijdens de ‘donkerste uurtjes overdag’ af. Hoe dat eruit ziet, wilde Metro weleens weten. We voeren mee tijdens de openingstocht met rondvaartboten. Een goed uitje voor deze tijd? Zeker.

Nu we het toch over kunst hebben, het wachten op die rondvaartboten was nog even geen koud kunstje. Zij meerden aan op het winderige Oosterdok bij het Centraal Station. Er viel zelfs even wat sneeuw in de hoofdstad. Eenmaal boord warmde een glaasje champagne de meeste lijven. Voor de niet-drinkers was het sowieso behaaglijk. Vijf rondvaartboten vullen kost even tijd. Allemaal aan boord hadden we exact 1 uur en 3 minuten de tijd om de lichtkunstwerken te zien. Je weet wel, 17.00 uur…

Nooit op het Amsterdam Light Festival geweest

Toegegeven, ondergetekende Amsterdammer kwam tijdens eerder winters heus wel van die lichtkunstwerken tegen. Maar een echt avondje Amsterdam Light Festival? Nee, nooit gedaan. Raar eigenlijk, maar goed. Eén voordeel: vanwege het jubileum van tien jaar, zijn ruim twintig kunstwerken te zien die tijdens eerdere edities de meeste aandacht trokken. Het gaat om de zogeheten publieksfavorieten die ik dus waarschijnlijk nog nooit heb gezien. Enkele lichtkunstwerken zijn ook voor dit Amsterdam Light Festival gemaakt. In het oog springend daarbij: een kunstinstallatie die over kinderarmoede gaat en is samengesteld oor 850 basisscholieren.

Omdat het Amsterdam Light Festival zich aan de coronamaatregelen moet en wil houden, moest na de persconferentie van vrijdag het roer weer worden omgegooid. Voorzitter Felix Guttmann daarover: „We openen deze keer bij daglicht, maar het wordt vanzelf donker. Het is nu eenmaal zo.” Directeur Frédérique ter Brugge: „Het is elke keer anticiperen. Na zo’n persconferentie zijn we eerst even chagrijnig, maar daarna is de passie juist weer groter. Onze missie is mensen te verlichten in donkere dagen. Dus we zoeken de randen van de dag op waarop het zo donker mogelijk is.”

Lichtkunstwerken vier uur per dag aan

Als het één ding niet is bij het vertrek, is dat donker. Het is nog even het Amsterdam Daglicht Festival. De organisatie houdt nu vaar- en wandeltochten tussen 7.00 en 9.00 ‘s morgens en 15.00 en 17.00 uur – het uur van Rutte en De Jonge – ‘s middags. Wie denkt ‘s avonds lekker langs de kunstwerken te gaan wandelen, heeft het mis. Slechts een paar lichtkunstwerken staan 24/7 aan, het merendeel gaat tussen 17.00 en 7.00 uur uit. Zoals de voorzitter al zei: het is nu eenmaal zo.

Al kunnen we het eerste uur nog niet echt van de lichtparels van het Amsterdam Light Festival genieten, kostelijk is het tochtje al wel. Met dank aan gids Willemijn, een enthousiaste kunsthistorica vol verhalen. Willemijn weet werkelijk alles, maar is er dan ook al tien jaar bij. Over een kunstwerk dat bestaat uit waslijnen vol kleding, hangend tussen en boven woonboten: „Je ziet onder meer Marokkaanse kleding, kleding van de Joodse gemeenschap en een shirt met nummer 14 van Johan Cruijff.” We passeren ook elkaar kruisende waterstralen op het IJ en een bos tulpen nabij het Waterlooplein. Hier krijgen we een stukje audio. In één van de stemmen herkennen we het sonore geluid van voormalig Soldaat van Oranje Matteo van der Grijn. Hij vertelt het trotse verhaal over de tijd waarin tulpen meer waard waren dan goud.

Rond de magere brug is het adembenemend

Dobberend over de Amstel doemt in de verte koninklijk theater Carré op. Dat betekent ook de Magere Brug. Daarop is het kunstwerk Nacht tekening van Krijn de Koning na twee jaar teruggekeerd. De kenmerkende genoemde brug ziet er opeens heel anders uit. De Koning is toevallig ook op deze rondvaartboot aanwezig en zegt: „Ik maak veel tijdelijk werken, want niets heeft eeuwigheid. Maar toen Nacht tekening twee jaar geleden afgebroken werd, vond ik dat toch minder. Ik ben echt heel blij dat hij terug is.”

Dat geldt net zozeer voor Darth Fisher. Deze duistere figuur onder de Torontobrug tegenover het Amstel Hotel heeft een lichtgevende knalrode hengel in zijn handen en is van Streetart Frankey uit Nijmegen. Bovenop de brug rent en springt een poppetje over een lengte van zeker vijftig meter. Mooi, duidelijk een logische keuze van het publiek.

Metro’s favoriet: Whole Hole

Vanaf de Amstel ‘richting Artis’ passeren we Metro’s favoriet, Whole Hole. Uitleggen van dit spectaculaire lichtkunstwerk hoeft niet, want hij staat gewoon op YouTube. Vier jaar geleden was Whole Hole ook op het Amsterdam Light Festival te zien, toen aan de Herengracht. Dit is ‘m:

Celebrate Light thema Amsterdam Light Festival

Het overkoepelende thema van het tiende Amsterdam Light Festival is Celebrate Light. Vanwege dat jubileum natuurlijk. Maar ook omdat het festival tenminste weer gevierd kan worden. De afgelopen negen edities kwamen in totaal 6 miljoen mensen op de lichtkunstwerken af. Kunstwerken die daarna trouwens over de hele wereld reisden. Drommen mensen is in deze tijd even niet de bedoeling, maar toch: de lichten in de hoofdstad zijn er gelukkig.

We zien ze vanaf de rondvaartboot allemaal. Het is inmiddels al half 5 geweest als we door die zinderende Whole Hole zijn gevaren. Er wordt even gang gemaakt, want de tijd dringt. Gelukkig hebben we nog wel even om een drijvend hemelbed achter Artis te zien. Tijdens een eerder Amsterdam Light Festival pronkte hij op De Wallen. Met een werkelijke prachtige regenboogbrug worden ook de LHBTIQ+-mensen niet vergeten. Ook mooi is het lichtkunstwerk op de brug bij NEMO. Omwonenden vroegen eerder of de lichten ‘alstjeblieft mochten blijven hangen’. Zo blij waren ze ermee. Die zie je hier:

Tot en met 23 januari

Amsterdam Light Festival duurt deze keer tot en met 23 januari. Wie weet wat de coronamaatregelen nog brengen voor het evenement: kan er straks toch veel meer? Tot die tijd tippen we om nu vooral tussen 7.00 en 9.00 uur te gaan, als je vroeg uit de veren wilt. Of even te wachten, tot het aan het einde van de middag langer donker is dan nu. Wie een ticket voor varen of wandelen zoekt, kan op de website van het Amsterdam Light Festival terecht.

Frédérique ter Brugge legt op Metro’s vraag nog uit wat een ticket voor wandelen eigenlijk voor meerwaarde heeft. Iedereen kan toch over de grachten lopen? „Klopt”, zegt de directrice. „Natuurlijk kun je zelf gaan wandelen. Maar dan mis je een routekaart of een audiotour en informatie over de lichtkunstwerken. Daarnaast hoop ik dat veel mensen gewoon een kaartje willen kopen. Want al die prachtige kunstwerken kun je wel in Amsterdam plaatsen, maar dat gaat niet voor niks.”

Dan roept ze lachend tegen de aanwezigen dat ‘we moeten duiken’. Het is namelijk 17.00 uur geweest en we varen nog. Om 17.08 uur meren we aan. Sorry makker Mark en ome Hugo.