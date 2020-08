Strijdlustige Sanne Wevers gaat ondanks alle commotie voor goud

Hoewel het haar naar eigen zeggen „onmogelijk” wordt gemaakt, hoopt turnster Sanne Wevers volgend jaar toch haar olympische titel op de balk te kunnen prolongeren.

Precies een jaar voordat in Tokio de finale van haar favoriete toestel op het programma staat, dinsdag 3 augustus 2021, plaatste Wevers een strijdlustig bericht op Instagram voorzien van twee foto’s waarop ze samen met haar vader Vincent Wevers (en haar rood-wit-blauwe nagel) het goud viert bij Rio 2016.

„Vandaag, één jaar voor de Olympische balkfinale.. na alles wat er afgelopen week gebeurd is, na alle keuzes die er zijn gemaakt..”, schrijft Wevers, gevolgd door de hashtag #ookkngu. „Als topsporter ga je voor het hoogst haalbare, voor mij is dat mijn titel prolongeren. Ook al wordt het me onmogelijk gemaakt.. Ik geloof dat je krijgt wat je aankan.”

Lees hier hoe het nieuws aankwam binnen het gezin Wevers

Gymnastiekunie KNGU besloot vorige week om het sportprogramma voor de turnsters stil te leggen. Dat deed de bond naar aanleiding van getuigenissen van tal van turnsters over fysieke en geestelijke mishandeling door coaches, onder wie Vincent Wevers en Gerben Wiersma. Beiden zijn in dienst van de KNGU en werken met de olympische selectie. Zij moeten hun werkzaamheden staken.

Just to be clear: Vincent Wevers, Patrick Kiens and Gerben Wiersma (national teamcoördinator) all have been accused of abuse. If they get a ban, Sanne, Lieke, Vera, Naomi & Eythora will loose their coach before the olympics. Will be a disaster for them & dutch gymnastics.

— sanne (@dutchpirouettes) July 28, 2020